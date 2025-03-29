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    明良臻收押 罷傅團體︰不用怕「 查水表」 了

    花縣民政處長明良臻昨赴花蓮地院出庭，被裁定羈押禁見。（民眾提供）

    花縣民政處長明良臻昨赴花蓮地院出庭，被裁定羈押禁見。（民眾提供）

    2025/03/29 05:30

    花縣議員︰明被逮捕後 連署人數「有感增加」

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕因涉嫌要求戶政人員登門查對資料、逾越職權，還攜帶提議書外出，花蓮縣政府民政處長明良臻昨被花蓮地方法院裁定羈押禁見。法院裁定羈押理由，認為明良臻涉及個資法四十四條、四十一條公務員假借職務上機會，非法利用個人資料罪，且隨時可能透過通信軟體串供滅證，有羈押禁見、禁通信的必要。

    明良臻昨天下午由退休警察協會理事長李孟萍、父親及妹妹陪同前往地院開庭，經三個半小時、晚間六時半花蓮地院裁定羈押禁見禁通信兩個月，被送往花蓮看守所。陪同的父親和妹妹僅拱手感謝外界關心，不發一語。

    花蓮地院指出，依照檢方資料，被告犯個人資料保護法第四十四條、四十一條公務員假借職務上機會，非法利用個人資料罪，嫌疑重大。其次，被告供述情節與相關證人證詞、卷內證據已有不符，且被告於案件執行前，依檢察官舉出證據有刪除手機資料，有湮滅證據、串證之舉，存在羈押原因；加上明良臻身為縣府主管，對相關共犯、證人具有影響力及資訊掌握優勢，依現今科技及通訊軟體發達下，倘未羈押，實難防範被告影響證人、共犯供述的純潔性，湮滅潛在證據，因此依比例原則衡量，認有羈押必要，裁定羈押兩個月並禁止接見、通信。

    縣府查水表事件發生後，一度發生「罷傅寒蟬效應」。花蓮民眾私下說，傅崐萁夫婦一個立委、一個縣長，又掌握龐大行政資源，「裁判、球證都他的人」，民眾都敢怒不敢言，想交連署書怕被熟人看見，也不敢出現在連署站。

    民眾︰有司法保護才敢連署

    明良臻被法院裁定羈押禁見，發起罷免的民團「微光花蓮」昨晚貼文呼籲，「大家不用怕被查水表了，勇敢出來連署吧！」民進黨縣議員胡仁順說，查水表事件對二階段連署影響很大，就在檢調搜索民政處與戶政事務所、明良臻遭當庭逮捕後，隔天連署人數「有感增加」。連署民眾直言：「司法終於可以保護人民，我才敢出來寫連署！」

    胡仁順表示，多年來，花蓮民意被傅崐萁綁架，民調支持度並非真心，一旦出現破洞，壓抑已久的委屈透過罷免連署釋放出來，「這就是傅崐萁最恐懼的景況」，希望花蓮真正成為花蓮人的花蓮。

    「微光花蓮」指，目前二階段連署已有將近八千份，門檻為一萬九千多份、目標設定二萬五千份，預估清明假期返鄉掃墓人潮，可望帶動更多民眾出門連署。

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