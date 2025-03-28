北一女教師區桂芝上央視批賴總統 陸委會：教育人員應具國家忠誠及品德

北一女中國文老師區桂芝。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者甘孟霖、陳鈺馥／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」、「良心何在」，被民眾檢舉「違反教育中立」，區昨受訪指是被政治題突襲；陸委會表示，教育人員配合對方黨媒，真的不適合，教育人員任用應注意品德及對國家忠誠。

民眾檢舉「違反教育中立」

台北市教育局長湯志民昨指出，教育部國教署轉來民眾陳情，依程序請校方了解回覆，經校方查證回覆，並沒有學生反映區桂芝在課堂上、校內違反教育中立的情形，教育局尊重教師專業自主權及言論自由。

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區桂芝日前接受央視採訪時表示，賴清德把中國定調為「境外敵對勢力」，對她及在中國還有親人的人來說，要如何面對親人？為什麼這麼狠心，良心何在？有民眾事後檢舉區「違反教育中立」、「接受中國官媒採訪」。

區桂芝：我統戰對岸可不可以？

區桂芝昨在北一女校門前受訪說明，專訪說要談傳統文化並討論教育問題，她才接受；訪綱並沒有政治問題，是訪問尾聲突然被問，她當下直覺回答，想到在中國的媽媽變成「境外敵對勢力」，該怎麼辦？現在氛圍讓她感覺又要重回戒嚴時代，很忐忑。

區桂芝說，她是「堂堂正正的中國人」，恪守中華民國憲法所寫「固有疆域包含台灣、大陸地區」；至於被指有統戰言論，她說「那我統戰對岸可不可以？」

陸委會發言人梁文傑昨在陸委會記者會回應，做為公立高中老師，每天都可以看新聞報導，每天都有中國軍機飛來飛去，這時候去配合對方的黨媒，說出黨媒想要宣傳的語言，真的不適合。

梁指出，這件事主要權責是在台北市教育局以及北一女中，建議由他們判斷「這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書」。

梁文傑強調，必須要提醒教育人員，根據「教育人員任用條例」，教育人員之任用，應注意其品德及對國家之忠誠這個界線。

梁文傑也質疑，區桂芝曾經說不念顧炎武的「廉恥」一文就會造成沒有廉恥，那在顧寫出這篇文章之前的人呢？他們都沒有廉恥嗎？

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