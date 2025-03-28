公民罷免影片第3彈倒數計時篇上線》戰爭早已開始「敵人不只在海的另一端」

Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第三部作品「每日一字：倒數計時篇」昨天上線，透過鼓吹武統並聲稱「台灣人都是砲灰」的中配亞亞影音來提醒台灣民眾，繼續逃避現實、不去連署罷免，一個被削弱的台灣，離戰爭只會更近。「這次，敵人不只在海的另一端。」（翻攝自YouTube）

2025/03/28 05:30

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第三部作品「每日一字：倒數計時篇」昨天上線，改走驚悚片風格。導演朱詩鈺表示，想告訴身旁的朋友，「一個被削弱的台灣，離戰爭只會更近；這場戰爭，早就開始了。這次，敵人不只在海的另一端。」

昨天上線的影片中，微笑姐詢問觀眾：「罷免第二階段連署書，你填寫了嗎？」影片氛圍宛如恐攻倒數，警笛聲聲催促，敵人步步進逼，若民眾繼續逃避現實、不去連署罷免，驚悚片中的恐怖劇情眼看將成明日台灣的現實。

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影片敘述，藍白立委將自己活成了中共代理人的姿態，挾人數優勢癱瘓憲法法庭、以違反民主程序的惡質手段凍刪政府預算，國外貨輪割斷海底電纜進行資訊封鎖，中共也持續進行封控台灣的演練。

鼓吹武統並聲稱「台灣人都是砲灰」的中配亞亞廿五日離境，也正是陳澄波於七十八年前過世的同一天，國民黨竟以違反議事規則的手段踐踏程序正義，強行通過兩項公投，台灣的民主制度已蕩然無存。

朱詩鈺說，國防預算被凍結，消防資源被削減，甚至連攸關國家安全的政策也在鬆動，「這些本該守護台灣、讓國家更強大的人，為什麼他們的選擇會以癱瘓憲法法庭與政府部門運作為目標，這對我們這些國民有什麼好處？」

朱詩鈺說，這不只是幾個法案的問題，而是一種思維，聯手打造一個被綁手綁腳的台灣，「即使有些決策被擋下來了，但那些削弱台灣的軌跡，仍然清晰可見。」「如果我們這世代的人甚麼都不做，後面的反抗只會變得越來越困難。」警示民眾二階罷免連署已進入倒數計時，期望大罷免行動成為一場百花齊放、遍地開花的嘉年華。

Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第三部作品「每日一字：倒數計時篇」上線。影片中微笑姐詢問觀眾：「罷免第二階段連署書，你填寫了嗎？」，若民眾繼續逃避現實、不去連署罷免，驚悚片中的恐怖劇情眼看將成明日台灣的現實。（翻攝自YouTube）

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