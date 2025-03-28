罷免吳沛憶領銜人李孝亮母親控：兒領銜是藍高層要求 李孝亮否認

國民黨青年軍、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者李文馨、施曉光／台北報導〕民進黨立委吳沛憶第一階段罷免提議書被查出有一○八件死亡連署，設籍未滿者有三九一人，錯假率高達四十．七％，居全國之冠。該罷免案的領銜人是李孝亮，李母昨控訴，國民黨高層指示要求兒子任領銜人，兒子完全不知道提議書的來源和內容，呼籲黨中央不應把壓力加諸在年輕人身上。

感謝母親發言 李：站出來是「思考後的決定」

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李孝亮則回應，他站出來擔任領銜人，不是因為「被指派」，而是因為他深感做為公民，有權利也有義務表達不滿。他也對母親表示，「謝謝您為我說話，我知道您是因為愛我。但做為一個有理想、有責任感的年輕人，我選擇站出來，是經過思考後的決定，不是被誰利用，也不是被誰逼迫」。

國民黨對李喊話：你很勇敢，加油

國民黨發言人楊智伃昨晚則對李孝亮喊話，由衷敬佩他的勇氣，面對母親的擔憂，李並沒有退縮，而是用一封溫柔堅定的聲明，傳達出年輕人內心深處對理想的執著，那不是衝動的怒火，而是經過思考與責任感所做出的選擇，「孝亮你很勇敢，加油，請繼續相信自己！」

李孝亮母親陳女士透過聲明指出，兒子擔任吳沛憶罷免案名義上的領銜人，這一切是來自國民黨主管的指示，且沒有告訴兒子將會面臨的責任。她沉痛呼籲國民黨不應該把壓力加諸在一個年輕人身上，做為母親，她不忍讓他獨自承受，「即使我只是螳臂擋車也無所畏懼」。

陳女士說明，吳沛憶的罷免案有所謂「ＡＢ隊」，Ａ隊在送件後旋即爆發備補領銜人設籍未滿四個月，資格不符，導致二月五日被退件；Ｂ隊是二月六日國民黨高層主管要求李擔任領銜人並於同日送件，但是完全沒有跟他說明領銜人必須負的責任。

李母：勿將入黨4個月的年輕人推入羅網

陳女士指出，以李孝亮名義，在國民黨高層授意下被送出的提議書，第一階段錯假率就高達四成，還有一○八位已過世的人，不合格率是全國最高的，李孝亮對這些內容毫不知情，僅僅是因為不敢反抗長官的命令，在不了解實情下成為領銜人。

陳女士表示，罷免第二階段要求的份數多十倍，做為親人，她不希望兒子因為第二階段連署承擔更多風險；她懇求國民黨不要把一個從沒有做過壞事的年輕人推入這樣的羅網中，「他深怕會影響到我們，以至於不敢違抗您們的命令」。

陳女士說，李孝亮過去沒有參與政治的經驗，去年五月才開始在北市議員曾獻瑩的團隊任職，加入國民黨至今也只有四個月，他不像自己經歷過國民黨蔣經國故總統、孫運璿院長對於台灣經濟卓越貢獻的輝煌年代，國民黨應該找回當時的風範。

陳女士認為，吳沛憶這屆任期還剩下兩年多，她做得好不好，兩年多之後，選民自然會給她檢驗的結果，他們家無權無勢，請國民黨高層不能因為要達到政治目的，就讓在政治上完全弱勢、無力反抗的年輕人來承擔，「懇求國民黨的高層人士能體諒卑微的我們」。

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