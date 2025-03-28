北市府發言人遭爆 曾發表媚中言論

台北市議員顏若芳表示，北市府發言人李政軒（見小圖前看鏡頭者）曾到天安門廣場感受愛國情操，擔任發言人明顯不適格。（取自顏若芳臉書）

2025/03/28 05:30

議員批李政軒去天安門看升旗 表示要感受大陸同胞愛國意識

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員顏若芳昨指出，台北市政府發言人李政軒曾到中國當交換學生，接受當地媒體訪問時發表媚中貶台言論，不適格當發言人，痛批國民黨不演了，自甘墮落淪為中共側翼。李政軒回應，交流更能彰顯多元包容的價值，並指有心人士考古、過度解讀他的經歷，已是近期第三波對市府有關兩岸議題的攻擊。

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顏若芳批蔣 發言體系違法亂紀

顏若芳指李政軒昔日到中國當交換學生時受訪說，「到大陸發展已成混得很好的象徵」，還去天安門廣場看升旗感受大陸同胞的愛國意識；對中國歌功頌德，不忘貶損台灣，台北市長蔣萬安用李政軒當發言人，還找了妨害員警執勤的魏汶萱當副發言人，發言體系根本是違法亂紀、親中媚共，要求蔣說明並檢討人事。

李政軒︰交流彰顯多元包容價值

李政軒回應，台灣年輕人都對台灣的民主與自由有信心，交流更能彰顯多元包容的價值；並指國教署將北一女老師區桂芝的言論轉給市政府、財政部要求開罰全聯啤酒節，及有心人士考古、過度解讀他於數年前在中國讀書、實習的經歷，是北市府近來受到的三波兩岸議題攻擊，不樂見有心人士雙重標準。

顏若芳回批李政軒扯東扯西，強調沒有人反對青年到全世界交流，但最看不起到中國交流還不忘貶低台灣的統戰樣板。

何孟樺︰中國啤酒用我國國旗 市府不罰

民進黨台北市議員何孟樺說，全聯世界啤酒節把中國生產的麒麟Bar啤酒套上中華民國國旗，誤導民眾產地認知，財政部依「菸酒管理法施行細則」函請地方主管機關裁罰，蔣市府不依法裁罰，竟還認為是「兩岸議題」的攻擊。

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