海軍中和艦、中國漁船擦碰 雙方人員無損傷

海軍中和軍艦昨在台中港外海執行任務，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰意外。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者黃靖媗、方瑋立、邱俊福／台北報導〕海軍中和軍艦昨日凌晨在台中港外海執行任務期間，與中國籍漁船「閩連漁61756」擦碰。海軍艦隊指揮部昨表示，雙方人員均無損傷，後續將依規定完成調查，釐清責任歸屬。

海巡署蒐證查責任

海軍艦隊指揮部指出，案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依規定完成調查。

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中國國台辦發言人陳斌華昨晚表示，該碰撞雖未造成人員受傷，但漁船受損。他又聲稱，對中和艦的「惡劣行徑」表示譴責，將對事件進行調查。

國台辦也喊要調查

據悉，海巡艇據報趕抵時，漁船正駛向中國海警船離去，已無相關肇事現場，因此海巡僅針對軍艦外觀拍照取證，至於詳細海事糾紛的肇事責任歸屬尚待進一步鑑識釐清。

海軍艦隊指揮部昨表示，所屬中和軍艦執行任務期間，廿七日凌晨十二時卅八分在台中港外海約四十五浬（限制水域外九浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

針對中國籍漁船是否是假借捕魚名義，實則監控海軍艦艇，中國國防部發言人吳謙昨表示，相關情況需進一步瞭解，但他們堅決反對惡意揣測與煽動對抗的做法。

至於共軍動態方面，國防部表示，自昨日上午九時二十分起，國軍陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計廿八架次出海活動，其中二十架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東南及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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