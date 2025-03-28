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    日駐台代表片山和之：日台探討防衛政策合作

    日本駐台代表片山和之昨表示，日台正就經濟安全保障及防衛政策領域探討合作。（記者張嘉明攝）

    日本駐台代表片山和之昨表示，日台正就經濟安全保障及防衛政策領域探討合作。（記者張嘉明攝）

    2025/03/28 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與日本的交流日趨密切。日本駐台代表片山和之昨表示，日台關係在經濟、技術合作深化的同時，正迎向新的局面，雙方正就經濟安全保障及防衛政策領域，探討應如何進行合作，如何共同建立穩定繁榮的時代。

    盼兩國安保、經濟緊密合作 應對川普新政

    當代日本研究學會慶祝成立十五週年，昨與中央廣播電台舉辦「當前台日關係走向」座談會，邀請台灣日本關係協會副秘書長林郁慧與片山和之與會。

    片山和之表示，日台關係在經濟、技術合作深化的同時，正迎向新的局面，其中半導體產業合作更備受國際社會關注，日本企業擴大對台投資、台灣企業進入日本市場，進而促使各領域的研究開發與人才交流，建構密不可分的關係。

    他說，烏克蘭、中東等國際情況日趨複雜，美國川普新政府也必須審視評估東亞政策，讓日台雙方面臨安保、經濟領域的共同課題，進而使得日台關係需要更周密的應對措施；日台正就經濟安全保障及防衛政策領域，探討應如何進行合作，如何共同建立穩定繁榮的時代。

    片山和之指出，日本與台灣不僅是經濟合作夥伴，且在文化交流、市民交流、地方政府交流、學術領域，都有深厚的連結，期盼座談會能為日台關係進一步發展提供新視角，並有助於建構更穩固的合作關係。

    林郁慧指出，面對天災、疫情等重大挑戰時，台日都能共渡難關，深厚情誼已成為國際社會最良善的典範，未來面對當前局勢的變化與挑戰，台日在半導體、能源、人工智慧、無人機等關鍵領域，都有廣泛的合作空間。

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