首場全韌演練檢討》國安會：假訊息澄清不足 影響民心

國安會副秘書長劉得金報告首次全韌演習成效及改進意見，強掉無論災害類型皆需加強社會溝通能量。（圖擷取自總統府官方直播）

2025/03/28 05:30

〔記者方瑋立／台南報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練昨在台南登場，結束後並召開第三次委員會議。國安會副秘書長劉得金報告演練成效與十項改進意見，強調無論災難類型，都應再加強社會溝通能量，包括與民眾、NGO、媒體及國際社會的溝通協調。尤其假訊息澄清後續作為不足，恐影響群眾穩定。

驗證擴充急救醫療場所

劉得金表示，本次演練有三項第一，包括全國首場扣合全社會韌性政策之演練、首次試行擴充急救醫療場所之運作驗證，以及首場多區域、複合式同時進行之演練；並展現三項特色，包括展現民力調度，四百七十多人參與，包括防災志工、民防、替代役等；整合鄰近縣市資源，高雄、嘉義等地支援收容與救護；動員社區防災協作，五百多名民眾實地參與演練。

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針對演練成效，劉得金指出，南區疏散撤離驗證CBS系統預警有效，避難處所設施完備，區級災應中心即時啟動；安平港爆炸演練則驗證快速掌握狀況、資源調度即時，「救急救難一點通」提升資訊整合效率；育平廣場急救設施則驗證FRSD重症救護模組展現機動與實戰能力。

促增加替代役強化人力

至於問題與改進部份，劉得金說明，南寧高中場地有收容所物資分配人力不足情況，建議增加替代役投入並建立培訓。急救站亦未啟用應有的醫療役人力，能量略顯不足。收容所照護比例過高，建議人力優化與任務分配重整。志工部分訓練不足，人工登記流程延誤應變效率。假訊息澄清後續作為不足，恐影響群眾穩定。

針對育平廣場醫療擴充場地，劉得金說，非所有醫院具備足夠空間，需預先盤點可用空間並模組化應用。各分區也應依地緣條件進行精準規劃，行政與醫療分區應避免互相干擾。大體處理機制應建立標準流程，避免突發狀況應變不足。

最後，劉得金說，無論災難類型，都需強化社會溝通能量，包括與民眾、NGO、媒體及國際社會的溝通協調，台南市政府應持續檢討改進並分享經驗，提供日後演習單位參考。

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