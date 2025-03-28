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    首場全韌演練檢討 賴清德：全台22縣市實地操作驗證

    總統賴清德昨主持「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」。（總統府提供）

    總統賴清德昨主持「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」。（總統府提供）

    2025/03/28 05:30

    〔記者方瑋立／台南報導〕總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」昨在台南登場，結束後並召開第三次委員會議進行檢討。總統賴清德說，建構全社會防衛韌性，不僅需要中央和地方合作，更需要每一個人的警覺和行動，盼全民共同努力提升台灣的韌性。針對災變的應處，他強調，未來要針對不同受眾進行精準溝通，提高訊息的覆蓋率與影響力，避免誤解與謠言的產生，來維護社會安定。

    賴清德指出，本次演練跳脫過去劇本式的操演，採取實地、實景的動員演練，以驗證政府與民間面臨災害的應變合作能力，並從中發現問題，持續檢討、改進。

    他續指，本次從點到線、擴展到面的演練，是台灣要積極推動的模式，另一重要目的則是連結即將展開的「二○二五城鎮韌性演習」，讓中央部會和地方政府重新調整演習步調。他並說，有更多項目仍待城鎮韌性演習驗證，我們堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制。

    總統並提出三點裁示：一，台南演練只是開始，中央各部會、全台廿二縣市，甚至三六八鄉鎮市區，未來辦理演習應盡可能實地操作，才能達到驗證的目標。二，各級政府要積極強化基層組織能力、運用基層組織活力，來應對各項災害。三，全社會的防衛韌性，需要突破當前的認知架構，透過教育和公民參與，來增強整體意識與能力。

    全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為總統賴清德、美國在台協會處長谷立言等人視察緊急外科手術演練。（總統府提供）

    全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為總統賴清德、美國在台協會處長谷立言等人視察緊急外科手術演練。（總統府提供）

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