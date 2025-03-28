首場全韌演練 驗證民間醫護能量

全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為副總統蕭美琴、美國在台協會處長谷立言等人聽取簡報。（路透）

2025/03/28 05:30

台南市府開設「擴充急救醫療場所」 奇美醫護擔綱野戰救傷

〔記者方瑋立、蔡文居／台南報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練昨在台南市展開，動員台南市府團隊、警消醫護、宗教團體及民團志工近一千五百人，想定安平港遊客服務中心因不明因素發生爆炸，傷亡人數約二百人，安平港營運處成立緊急應變小組，啟動自主緊急應變措施，台南市政府派遣人車前往支援救災，因應傷患大量湧入，市府開設「擴充急救醫療場所」，通知醫事人員與志工前往協助處理。

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無軍方參與 考驗社會力應變合作

演練科目包括關鍵基礎設施爆炸處置與搶救、大量傷患緊急救護與檢傷分類與後送、現場訊息橫向及傳遞、警力應變演練等，包括港務分公司安平港營運處特種防護團及防護警力、義警、義消、替代役等民力皆參與其中。

總統府說明，此次模擬「擴充急救醫療場所」，主要因應當其他醫院因傷患數量過多，導致既有醫療量能不足或失效時緊急應對、臨時搭設，針對未來若有醫療院所無法應對大量傷患等情況進行跨部門間橫向合作的驗證及演練。

擴充急救醫療場所開設於育平郵局對面廣場，現場設有醫療指揮中心、區級協作中心、中重傷處理區、急診檢傷區、前進外科小組作業區、大體暫存區、用餐及休息區、災難心理衛生作業區等都是演練項目一環；賴清德總統也在台南市長黃偉哲陪同下，進行視導。

副總統蕭美琴則與前來觀摩的駐台使節前往南寧高中視察南區應變中心開設。

由於演練並無軍方參與，軍方所屬「前進外科小組」裝備，則由奇美醫院體系的醫護人員接手，在擴充急救醫療場所進行救治傷患，場面逼真寫實。

總統府表示，未來內政部與衛福部也可能編列預算採購裝備。

救護車鳴笛不絕於耳 極具臨場感

雖然是首次演練，記者現場觀察，做為首場多軌並行的區域複合演練，與安平港「關鍵基礎設施爆炸演練」模擬約二百人傷亡同步展開的「擴充急救醫療場所演練」，極具臨場感，現場不斷有傷患從安平港實施後送，即使是現場指揮官向總統、外賓解說演練狀況，救護車聲響仍不絕於耳。

此外，後送演練從檢傷分類、重傷處理至野戰帳篷中前進外科小組作業，過程通暢無礙、場景逼真。參演人員包括醫護、義警消及志工，就連靜置的傷患，也不因媒體穿梭拍攝而停下自身演練任務。

全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為奇美醫護於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（記者塗建榮攝）

全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為副總統蕭美琴率全社會防衛韌性委員會，偕同各國使節赴台南市南區南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練。（總統府提供）

全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為擴充急救醫療場所演練。（記者塗建榮攝）

全社會防衛韌性首次實地演練昨在台南登場，圖為警方演練維安突發狀況。（總統府提供）

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