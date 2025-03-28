「人民是頭家」高雄場明宣講 綠批藍白亂政

「人民是頭家」高雄場將於29日在三民公園登場，民進黨市議員下達動員令。（記者葛祐豪攝）

2025/03/28 05:30

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕「人民是頭家」政策說明會高雄場，將於明（廿九）日登場，民進黨高雄隊下達動員令，砲轟藍白亂刪預算，讓高雄受衝擊超過五百億。

這場宣講將於明天下午三點半至六點在三民公園舉行，中央由行政院長卓榮泰領軍，率領內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、民進黨秘書長林右昌、衛福部前部長陳時中，地方則由高雄市長陳其邁帶領黨籍八位立委到場。

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民進黨議員黃文益昨天砲轟，立法院藍白聯手，群魔亂舞，讓行政體系無法正常運作，「台灣有事就是高雄有事，立法院有事就是高雄市議會有事」，沒有人可置身於度外。

民進黨議員林智鴻怒批，藍白正在毀亂國家，國防預算被凍結九百億、刪除八十億元，影響國家安全，內政部租金補貼被刪除一二○億，租屋族受衝擊；對高雄而言，受衝擊也超過五百億，未來包括軌道建設都受衝擊。

當天活動陳其邁將出席，他表示，立法院的修法或預算審查，不僅會影響中央政府，也會影響到地方政府，他會針對整個高雄市預算審查、財劃法修法等部分，具體向人民說清楚。

此外，國民黨高市黨部昨在鳳山舉辦反罷免廟口宣講，訴求守護民主、人民作主、還錢於民，宣講者包括立委柯志恩、謝龍介，民眾黨立委黃國昌也南下助講。

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