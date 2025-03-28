何欣純拜會民進黨市黨部 共商台中向前走

立委何欣純（中）拜會民進黨台中市黨部。（何欣純提供）

2025/03/28 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨二○二六年縣市長選舉布局，預計七月全國黨員代表大會確定初選規則，民進黨立委何欣純廿六日晚間，拜會民進黨台中市黨部主委許木桂，她強調，台中近來接連爆發治安、工安及交通等重大意外事故，外界衍生「不安全、不安心」的城市印象，「台中一定要向前走」；許木桂則說，市黨部將作穩定後盾。

民進黨台中市黨部於上述時間召開執行委員及評議委員聯席會議，何欣純在前主委劉文欽、何明杰及市議員謝志忠、林德宇、蔡耀頡等人陪同拜會請益。

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何欣純說，台中作為全台人口第二多的都市，也是中台灣區域的領頭羊，近幾年來卻接連發生重大事故，台中已給人一個不安全、不安心的城市印象，如何讓市民安心，讓台中安全、穩健、進步，「是她要努力的目標」。

何欣純說，在立法院她常和「老大哥」立委蔡其昌，就台中建設發展議題討論，也把握機會向總統賴清德及行政院長卓榮泰，表達「要為台中爭取更多建設資源的決心」，她說，台中一定要向前走，盼與黨內好夥伴共同打拚。

許木桂也肯定「台中市必須大步前進」，面對二○二六年市長等三合一選舉，市黨部將全力配合中央決策，凝聚力量，「攜手邁向勝利」。

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