台中罷團遭阻撓 民進黨議員前進水湳市場相挺

罷團遭拉扯阻撓，台中民進黨議員陳淑華（中）、陳俞融（左）重返水湳市場，號召挺大罷免。（陳俞融提供）

2025/03/28 05:30

日前志工被搶擴音器及拉扯 陳淑華、陳俞融聯合出擊 民眾熱情回應

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕大罷免衝二階連署書，中四選區「展翅廢翔」，罷免國民黨立委廖偉翔的公民團隊志工，廿六日在水湳市場遭人暴力阻撓，市場在地議員陳淑華與北區議員陳俞融，廿七日前進水湳市場力挺大罷免，幫志工加油打氣，更一起呼籲民眾支持罷免連署，反暴力並捍衛台灣民主自由價值。

請繼續往下閱讀...

大學老師吳政峰 指羅廷瑋上課常打瞌睡

另外，勤益科技大學資訊管理系兼任助理教授吳政峰日前投書，指藍委羅廷瑋是他的學生，他曾義務幫羅撰寫電視政見文稿，羅在大學不認真，常打瞌睡，期末遭當掉，他認為羅上任立委後，荒腔走板的行徑一幕又一幕，嗆聲耍狠、暴力鎖喉，污辱神聖國會，還爆出耍官威羅生門事件，迷失在向上攀爬的權力遊戲。

羅：自己是立委 把現在工作做好

羅廷瑋昨天回應，自己是立委，把現在工作做好，這是他應該做的。

陳淑華與陳俞融譴責任何形式的暴力，昨天以重返中四罷團志工，遭人搶擴音器及拉扯的水湳市場，幫大罷免「拜票」，兩人聯合出擊，獲得不少民眾熱情回應。

陳淑華說，近來中配「亞亞」大放厥詞鼓吹武統論，國民黨未譴責，反而帶頭罵台灣政府，聲援「亞亞」的武統論，公民團體的罷免行動，也遭有心人士暴力阻撓，呼籲國人站出來維護台灣民主程序； 陳俞融也強調，公民權益不該受侵犯及暴力威脅，有心人想破壞民主活動，大家不能因此退卻。

此外，中二罷團「解顏行動」昨在霧峰區中正路中華電信前設連署攤位，一名六旬志工「台灣嬤」，可能太累或太熱而暈倒，眾人趕緊送至鄰近診所休息後無礙。

中二罷團朱姓志工說，該選區民風保守，罷免的宣傳車不敢跑、派報不敢發，比起台中其他區，中二選區的連署進度落後，將持續於夜市、早市等地方出攤，盼能募集更多罷免連署書達陣。

罷免中六藍委 30日陳柏惟等開講

協助罷免中六藍委羅廷瑋的綠營議員江肇國、黃守達、陳雅惠及鄭功進，與中四選區議員何文海，卅日上午十點將在西區福順宮、大忠福德祠前，邀前立委陳柏惟、前職棒球星陳義信、新北市議員卓冠廷等人開講力挺罷免，江肇國並呼籲民眾趕緊連署，才能下架「耍官威」立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法