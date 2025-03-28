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    廢居留許可 亞亞抗告 最高行駁回確定

    中配網紅「亞亞」（取自中國台灣網）

    中配網紅「亞亞」（取自中國台灣網）

    2025/03/28 05:30

    〔記者楊國文、陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞發表武力統一言論，移民署廢止其居留許可，限期十日離境，劉女廿五日離台前聲請停止執行，被駁回後提起抗告；最高行政法院認定移民署行政處分於法有據，昨裁定駁回抗告，全案確定。

    最高行政法院以三大理由駁回劉女抗告案，首先，移民署調查，劉女依親居留期間，在「抖音」上傳影片，內容涉及鼓吹中國以武力統一台灣，認定有危害國家安全、社會安定之虞，廢止劉女的依親居留許可，屬合法處分。

    其次，移民署的處分未排除劉女以「依親以外」的合法名義來台，且劉女丈夫亦得前往中國大陸地區團聚，短期內並無導致夫妻關係破裂的可能；另外，劉女的子女尚有丈夫在台可照護教養，不致因處分造成子女無從接受妥善照護、教養等難以回復的損害。

    最高行也指出，移民署原處分要求劉女收受函文後，限期十日內出境，並未直接強制劉女出境，且未指定強制出境日期，並無劉女抗告所稱原處分有急迫情事而有停止執行的必要，因此裁定駁回抗告。

    至於未來「亞亞」若申請來台探親，政府是否核准？陸委會發言人梁文傑昨強調，探親有探親的規定，屆時會看有無發表同樣言論，如果有同樣言論，審查就會比較困難。

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