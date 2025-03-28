陳培哲稱言論自由壓縮 胞弟台大教授陳炳煇駁斥

台灣大學機械系教授陳炳煇昨在臉書發文表示，他百分之百不同意他哥哥陳培哲的言論。（資料照）

2025/03/28 05:30

「挺武統中配會成共諜人選 是重大國安問題 需驅逐出境」

〔記者林曉雲／台北報導〕中研院院士陳培哲等學者認為「中配亞亞事件是言論自由遭壓縮」，陳培哲的弟弟、台灣大學機械系教授陳炳煇（見圖，資料照）昨在臉書發文表示，他百分之百不同意他哥哥陳培哲的言論，因為這些贊成武統的中配，會成為中國吸收為間諜的人選，是重大國安問題，需要驅逐出境。

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百分百不同意哥哥的言論

陳炳煇指出，亞亞說她贊成武統台灣，她自己本身不可能武統台灣，因此主張言論自由的人就說這是言論，所以有自由。但若中國攻打台灣，因為她贊成武統，就很有可能配合當間諜，危害台灣國家安全。因為不知道什麼時候中國要打台灣，若一旦攻打，她就是會被中國吸收為間諜，因為她贊成武統台灣，又是中國人，一定會配合中國，台灣國安不能冒險，當然該遣送回中國。

陳炳煇認為，亞亞事件已經愈來愈清晰，言論自由要保護。亞亞講武統，大家不會覺得受威脅，因為她一個人不可能武統。但她來自中國，尚未放棄中國國籍，也未宣示效忠台灣。很容易這些贊成武統的中配，就是會成為中國吸收為間諜的人選。當中國覺得台灣有很多可以吸收為間諜的中配，也配合統戰侵蝕台灣抗中的決心，就很可能攻打台灣，所以是重大國安問題，需要將其驅逐出境。

陳炳煇因此表明，他百分之百不同意他哥哥陳培哲院士的言論。

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