焦點評論》沒長進的中共語言

中國國台辦發言人陳斌華（資料照）

2025/03/28 05:30

記者鄒景雯／特稿

中配網紅亞亞在台居留遭到廢止因而返回中國後，中國政府的第一個反應，除了繼續透過國台辦發言人叫囂，並在其官網設置所謂「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，公布已經收到三百多封檢舉郵件，宣稱將會「依法追責」，甚至提出十一人名單。面對這式的「報復」反應，台灣國民很有必要徹底拆解並理解中共的語言結構，有助於充分掌握敵人的思維與敵意的本質。

中共使用語言的「結構」之所以重要，透露了它具有長期的一貫性，很容易歸納出模式，也顯示出僵固、教條的特色，數十年來其實未變。以近日的舉報台獨專欄為例，其濫觴可以上溯到一九四九年前後的所謂「內戰戰犯名單」。當時以毛澤東為首的中國共產黨，不斷地釋出「以蔣介石為首的內戰罪犯」，或是「頭等戰爭罪犯」、「重要戰犯」等各種名單，來區隔敵我，定義非法，塑造鬥爭與殺伐的正當性。

請繼續往下閱讀...

中國在七十餘年前的國共內戰時期，受到長期戰亂影響，經濟動盪、民生凋敝，年份GDP約四六六億元，出現前述點名「戰犯」的行為，可以說是相當典型「大破」階段的產物，並不令人太過意外。但是二○二五年的今天，共產黨統治下的中國早已持續做為全球第二大經濟體，並在二○二二年超越高所得經濟體門檻，堪稱不折不扣進入「大立」的發展年代。

理論上，一個社會富起來之後，權力菁英的手段與氣質會跟著調整，以肆應新民意的需求、新環境的挑戰，然而這些預期性卻幾乎沒有顯現在中共官員集體的進化上；操作台獨名單的背後，正是衰國、弱國、窮國的「舊中國」膝蓋反射，可見中共才是當代中國最反動的勢力，此其證一。

中共語言結構中，一再複製貼上的，還有「詛咒」，例如中共領導人帶頭述說「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」，於是上行下效，樂此不疲，像極了小家小戶的粗鄙村夫，哪有泱泱大國之風？當舉黨侈言歷史的同時，中共的「忘史」、「逆史」始終才是主旋律，例如對著日本，死抱著血海深仇，對著中國人民，卻說要向前看。幾代人放送「中國人不打中國人」，實則是「中國人專殺中國人」，中共從革命到建政以來殺死的中國人，比希特勒的殺人紀錄還多，卻絕無內疚感。

明明是靠著外來主義起家，中共語言對玩弄「隱約幽微、意在言外」的偏好，亦是笑煞當代文明，不得不提。新近充斥的「台灣當歸」，真是代表作。不只「小當歸」、「小鳳梨」，國台辦記者會公開使用的「台灣小朋友和『小砂糖橘』、『小野生菌』、『小熊貓』一樣，都是咱們中國人自家的孩子」，可說是土句暈死眾生，擴大距離，自覆統戰，伊于胡底。

經由對中共語言的起碼認識，應該可以找到另一種途徑來處理來自對岸鋪天蓋地的認知作戰。同語言，同文字，又怎麼了?!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法