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    遭列「台獨」舉報名單》吳思瑤︰說出中共不敢面對的真相

    民進黨團幹事長吳思瑤等十一人遭國台辦列入台獨打手舉報名單，吳思瑤昨手持「榮登國台辦認證」看板，諷刺中方的追殺行徑。（記者方賓照攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤等十一人遭國台辦列入台獨打手舉報名單，吳思瑤昨手持「榮登國台辦認證」看板，諷刺中方的追殺行徑。（記者方賓照攝）

    2025/03/28 05:30

    〔記者陳政宇、李文馨、陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，被列入舉報名單的民進黨立委吳思瑤受訪表示，她被列為追殺黑名單，一定是因為她做對很多事、說對很多話，更說出中共不敢面對的真相，她會持續努力做對的事、說對的話，就算中國再將她列為其他幾十個黑名單，「我都沒在怕」。

    黃捷︰應叫我們護台勇者

    同樣被列入名單的民進黨立委黃捷說，入圍即是肯定，她備感榮幸，也代表自己護台有功；自己提了非常多國安法案，包括立委赴中申報、擴大關鍵技術範圍及中配參選公職須放棄中國籍等，不要懷疑其守護台灣的決心。她強調，與其稱呼「台獨打手」，不如叫他們「護台勇者」，並主動向國台辦提出相關佐證資料，「趕快把我列為台獨頑固份子！」

    曹興誠︰國台辦講的是鬼話

    也列入名單的聯電創辦人曹興誠反批，國台辦發言人陳斌華再度把他列為「台獨打手」，指控「為虎作倀，助紂為虐」，講的真是鬼話。曹認為，其實形容中共是虎是豬，並不恰當，有污辱動物的感覺。在台灣鼓吹武統的劉振亞，其行為根本就是兩軍對陣時的心戰喊話，想製造台灣人的恐懼，添加投降的心理。

    對於偵辦民眾黨前主席柯文哲案件的台北地檢署檢察官林俊言、林俊廷被列入名單，吳思瑤直言，這凸顯中國長臂管轄的政治意圖，想要干擾台灣內政、更想把手伸進台灣的法治；若因偵辦柯文哲案件就被國台辦追殺、列為黑名單，證明中國的本質就是政治可以干預司法。

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