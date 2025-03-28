自由日日shoot》國台辦「台獨打手」名單 辦柯檢察官在列 陸委會︰中國對我內政全面滋擾

陸委會發言人梁文傑（記者陳鈺馥攝）

2025/03/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，將包括偵辦民眾黨前主席柯文哲貪污案的台北地檢署檢察官等十一人列入「已被舉報」名單，揚言依法追責。陸委會昨痛批，中共羅列這張名單的企圖，是要展現「中共是島內愛國統一力量的保護傘」，現已擴大到恫嚇民間人士、檢察官，企圖恫嚇案件承審法官，這是對台灣內政的全面滋擾。

國台辦以通緝犯大頭照方式，將內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，罷免提案領銜人曹興誠、史書華，反共網紅「八炯」溫子渝、陳柏源等人，列入舉報名單。

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陸委會發言人梁文傑表示，中共政協主席王滬寧在二月底對台工作會議上，表示要堅定支持「島內愛國統一力量」，從這份發布的舉報名單可以看出，這是他們的具體支持行動。

梁指出，從國台辦所列人名和列舉行為來看，大致可看出關聯性，例如北檢的林俊言、林俊廷可能是被列為羅織罪名打壓在野黨，林達因為經常偵辦國安案件，可能被列為蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士；劉世芳可能是被列為威脅解散「愛國統派團體」統促黨，「八炯」和「閩南狼」則被列為公然侵害中配權益，關聯性可以看得出來。

擴大恫嚇對象 干預台灣司法

梁文傑質疑，中共羅列這張名單的企圖，是要展現「中共是島內愛國統一力量的保護傘」；中共過去恫嚇政治人物、恫嚇學者、恫嚇像富察這樣文化界人士，現在擴大到恫嚇民間人士、一般網紅、檢察官。

梁文傑痛批，中共接著還要恫嚇案件的承審法官，然後影響法官判決，這是對台灣內政的全面滋擾，它不但要干預台灣政治，還要干預台灣司法，凸顯中共對台灣滲透統戰的嚴重性，證明台灣確實有必要在各方面全面防範。

梁說，很高興看到民眾黨早上發聲明，譴責中共干預司法，這樣的聲明讓中共企圖無法得逞，畢竟司法案件判決一定有人滿意、有人不滿意，不管結果如何都是台灣內部的事，如果你不滿意就向專制政權求救，那是引狼入室、引火自焚。

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