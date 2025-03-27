要求動員反罷免 竹市義消總隊長遭投訴

竹市義消總隊長余邦彥在義消群組中要求義消要動員參加「人民要當家」活動。 （記者洪美秀攝）

2025/03/27 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）正進行二階連署衝刺，民眾黨與國民黨為反制罷免，本週日舉辦人民要當家全民問政活動，卻傳出消防局轄下的義消分隊在群組收到身兼義消總隊長的市議會副議長余邦彥的請託，要求動員參加，甚至要求每人盡量帶五人以上，遭外界質疑利用市府資源，行政不中立且有阻撓市民參與罷免連署之嫌。

副議長余邦彥︰有此事 無強迫

余邦彥昨受訪表示，確實有此事，但他目前人在國外，要到四月五日才回國，卅日的活動他無法參與，但確實是他請總幹事在義消群組發訊息，邀義消及眷屬參加，採自由參加，並無強迫或要求動員。

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消防局︰義消人員非公務人員

竹市消防局指出，因義消人員非公務人員，經查此次活動並非由市府或消防局通報，並無涉及行政不中立問題，但重申及要求所屬秉持行政中立原則。

義消投訴指稱，近期收到總隊長請託，內容為卅日下午兩點到四點舉辦全民問政宣講新竹反惡罷，需於廿八日前回報總幹事以利統計人數，自由參加，但盡量派員含眷屬參加五名以上。

投訴者指稱週日的活動就是民眾黨及國民黨主辦的政黨活動，義消組織由市府主掌，且握有補助大權，如今在群組要求義消參加政黨活動，不就是行政不中立及透過行政手段阻撓民眾參與罷免連署嗎？

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