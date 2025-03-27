藍委黃健豪3胎領1.8萬 公所貼文被灌爆

2025/03/27 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白兩黨聯手凍刪今年度中央政府總預算二○○○多億，引起民怨、大罷免，中五選區「斷健行動」昨指北屯區公所臉書紀錄藍委黃健豪為龍鳳胎申請育兒津貼，並貼文恭賀，網友湧入評批後刪文，黃健豪回應，他沒有凍刪育兒津貼，勞動部長也在立院證實育兒津貼等相關預算未刪減或凍結，他只是單純去申請，會持續關心育兒政策。

黃指沒有凍刪育兒津貼

不過行政院中辦執行長、前立委莊競程則指正育兒津貼主管部門是衛福部，批黃健豪「可以專業一點嗎！」黃健豪則回應，有關少子化相關政策，涉及衛福部、勞動部，證實育兒津貼、育嬰留職停經費都未凍刪。

請繼續往下閱讀...

台中市政府指出，育兒津貼第一胎每月五○○○元，第二胎六○○○元，第三胎以上七○○○元，中央負擔八十五％經費，市府負擔十五％，去年共發放十八億六三五五萬二○○○元，今年正常發放。

黃健豪育有三歲大女兒，在這個月初成為三寶爸，三胎共可領到一萬八○○○元的育兒津貼，他強調，育兒津貼必須申請才有補助，二十五日他前往申請，而該預算一五六億元未被凍刪，針對刪除「彈性育嬰留職停薪」經費，他解釋，該計畫開放以「日」作為育嬰假的最小單位，因成效不佳，藍綠立委都有提案刪除，在委員會時勞動部承諾改進計畫後都撤回、未凍刪。

北屯區區長陳宗祈表示，黃健豪到公所申請育兒津貼，他前往招呼，同仁拍照放臉書宣傳政府育兒政策，不料該貼文遭網友湧入批評，避免爭議，因此刪文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法