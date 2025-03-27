中配亞亞鬧劇 台中催出罷免藍委熱潮

台中市議員與罷團在市場外擺攤，民眾連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/27 05:30

不少阿公、阿嬤簽下連署書 上班族也趁中午休息趕來簽

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、蔡淑媛、歐素美、黃旭磊、陳建志／台中報導〕中配網紅「亞亞」涉鼓吹武統遭限令離境鬧劇，昨催出新一波罷免熱，台中市民進黨市議員服務處出現不少阿公、阿嬤簽下連署書，除肯定中央硬起來真好，更憂還有很多「亞亞們」寄生台灣用台灣的健保，要換掉國民黨立委，保護台灣。

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爺奶肯定中央 憂「亞亞們」用台灣健保

大罷免進入二階連署，民進黨市議員全力動員，各有連署責任額，並設法加碼衝刺，包括江肇國、黃守達、陳雅惠、鄭功進等提供服務處設罷免連署站，受理罷免中六選區藍委羅廷瑋連署書，均說，原本出現「冷卻期」的連署昨日回溫，多是因「亞亞鬧劇」效應而來，很多阿公、阿嬤一來就罵亞亞，「統一那麼好，回去中國剛好而已」，更有上班族趁中午休息時間趕來，也是看不慣「亞亞」胡言亂語。

罷免國民黨立委廖偉翔轄區的民進黨市議員陳淑華、林祈烽及何文海也說，昨日雖是平日，但連署人氣加溫，也是「亞亞」助攻而來。

議員市場街頭宣講 也有騎單車宣傳

因各有責任額要幫忙衝連署書，北區議員陳俞融與西屯區議員陳淑華跨區聯手出擊，到市場街頭宣講號召連署，北屯議員曾朝榮也辦宣講會，推廣罷免中五區藍委黃健豪；黃守達、林炘烽踩點菜市場募集連署書，江肇國與北屯議員謝家宜推出外送服務協助收件，陳雅惠騎腳踏車、街訪宣傳，何文海還請罷團來訓練廿名志工，增加人力大出擊。

罷免藍委顏寬恒的中二選區市議員張家銨與楊典忠則採效率至上，協助民眾精準填寫罷免書一次成功，減少被退件風險；市議員王立任也全力募集連署書。

罷免藍委楊瓊瓔中三選區的市議員周永鴻責任份數是全市最高，積極與志工配合站路口宣傳，市議員蕭隆澤也說，服務處總動員拚起來；市議員謝志忠則週六日加開服務處罷免中八選區藍委江啟臣。

中配亞亞鬧劇，催出新一波罷免熱，台中不少阿公阿嬤衝到議員服務處連署罷免藍委。（記者蘇孟娟攝）

台中市議員陳俞融、陳淑華聯手到北區東興市場街頭宣講，號召連署罷免藍委。（記者蔡淑媛攝）

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