質詢要求農業部提供戰時糧食配送站地圖 綠委質疑翁曉玲：在幫中共索資嗎

國民黨立委翁曉玲（右）要求農業部提供戰時糧食配送站地圖。左為農業部長陳駿季。（翻攝自立院轉播網站）

2025/03/27 05:30

〔記者楊媛婷、葛祐豪／綜合報導〕中國持續擴大對台軍事威脅，美國智庫指中國可能「鎖台」，國民黨立委翁曉玲昨在立院經濟委員會質詢時，要求農業部交出「戰時糧食配送站配置圖」，部長陳駿季會中強調國內公糧加民糧至少有一年安全儲備量，會後指配送站地圖是機密，絕不會提供；民進黨立委邱議瑩、黃捷則質疑翁「是在幫中共索資嗎？」

翁曉玲昨在立院經濟委員會質詢指出，依美國智庫說法，中國若願意，今天就能封鎖隔離台灣，並阻擋商船進入，指台灣糧食七成靠進口，要求農業部說明國內儲糧情況。陳駿季回應，國內目前公糧儲量五．五個月，隨著稻米一期作收成後，儲量將上升到足供國人八個月所需，若再計入民糧，至少可供應國人一年。

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翁曉玲進一步要求農業部說明戰時開設糧食配送站的規劃設置地點。陳駿季表示，農業部對於配送站都有完整規劃、演練，相關配送依法由地方政府負責籌畫，地方政府會依公糧糧倉距離設定配送站，從配送到發送都有完整規劃。

陳駿季：配送站點是機密 絕不提供

陳會後強調，配送站地圖是機密，絕不會提供地圖，只會向翁說明儲糧準備規劃。

對於翁曉玲要求農業部交出「戰時糧食配送站配置圖」，邱議瑩質疑，戰時糧食配送站對於軍民後勤非常重要，機密程度不會輸給軍事裝備，也是中國最想要掌握進一步發動破壞的資料，「中國最想要的資料，翁曉玲幫忙索取了，是什麼居心？」

黃捷也說，翁曉玲根本是替中共索取台灣機密情資，上次翁才戲稱「打麻將不能喊五筒（武統）」，把武統言論當玩笑，昨天又配合中共刺探戰時準備機制，「是要瓦解台灣民防嗎？」

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