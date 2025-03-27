朱籲全黨站出來 捍衛國民黨立委

國民黨主席朱立倫昨主持中常會，呼籲全黨同志都要動起來，共同站出來捍衛國民黨立委。（記者張嘉明攝）

2025/03/27 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨主持中常會發表談話指出，賴清德總統正在進行「台獨三部曲」，走「綠色麥卡錫主義」，假借反共之名、行戒嚴之實；他呼籲全黨同志都要動起來，大家必須要有危機意識，共同站出來捍衛國民黨立委，才能讓民進黨的台獨陰謀、害台陰謀無法得逞。

朱立倫表示，最近大家都感受到台灣充滿肅殺氛圍，賴清德為了台獨有三部曲，第一步是集權集錢，司法銀彈備好滿滿；第二步搞全台大罷免，肅清異己，一黨要獨大；第三步則是推出「賴十七條」國安條例，搞思想戒嚴、言論管制。

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朱說，司法已經被武器化，就像全台灣各地的便利商店一樣，隨時待命，不管是宜蘭縣、新竹縣、新竹市、台南市再到花蓮縣各地，從黨內政敵，再到在野黨主席，司法配合政治鬥爭，唯賴命是從。

他指出，中選會也已工具化，球員兼裁判，罷綠連署名單要一補再補，審核一拖再拖，並等待指示，就是要讓罷藍與罷綠脫鉤處理，進行政治操作以殲滅在野黨，一黨獨大；「賴十七條」雖然號稱國安，其實只是為了「黨安」，卻讓全民不安，假借國安之名、行戒嚴之實。

朱立倫表示，賴清德在台灣實行「綠色麥卡錫主義」，國民黨一貫立場堅定反對共產主義，也反對台獨，而且抗中不會保台，只有和平才能護台。

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