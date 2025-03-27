民進黨第二波宣講活動 林右昌：四月底前擴大舉辦300場

民進黨秘書長林右昌昨天宣布，將啟動第二階段宣講，四月三十日前擴大舉辦三百場。（記者塗建榮攝）

2025/03/27 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨日前展開首波八場「人民是頭家」政策宣講，闡述國家施政方向。民進黨秘書長林右昌昨天宣布，將啟動第二階段宣講，四月三十日前擴大舉辦三百場，遍地開花、深入基層；並成立「問題解決應對小組」，協助公民團體即時解決相關困難與問題。

成立應對小組 協助民團解決相關問題

林右昌在民進黨中常會會後記者會表示，「人民是頭家」宣講活動獲得民眾熱烈反應，民進黨將持續啟動第二階段，比照去年「反濫權，護民主」的宣講方式擴大舉辦，即日起至四月底規劃三百場政策宣講；針對較偏遠或無黨公職民代的部分地區，例如花蓮縣和台東縣等地，將規劃專案協助舉辦，也不排除與公民團體合作「行動連署站」，更機動地回應民眾需求。

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林右昌說，國民黨近期在地方上各種干擾、暴力等襲擾事件層出不窮，甚至變本加厲，因此在下鄉宣講的同時，中央與地方黨部將成立「問題解決應對小組」，協助公民團體即時解決相關困難與問題，維護個人與團體人身安全不受侵擾。

對於場次安排，林右昌說明，民進黨在全國有二七六位縣市議員，以此數字做規劃，每場約兩百至五百人，講者因地制宜，未規劃黨主席賴清德宣講。

針對縣市議員的「得票數三成」連署責任額，林右昌回應，黨中央沒有發任何書面或公文指示罷免連署額度，但樂見各縣市黨公職積極支援協助公民團體發起的自主性活動，做公民團體最堅實後盾；一些公民團體和黨公職的連署書標準可能不一致，民進黨會積極訓練志工，將收到的連署書整理後再轉送民團。

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