二階連署遭攻擊升級 罷團籲被罷立委拒絕暴力

罷免藍委團體志工代表昨舉行「讓選舉回歸民主，譴責人身攻擊暴力記者會」，導演楊力州（右三）也出席，並呼喊「支持民主、拒絕暴力」口號。（記者廖振輝攝）

2025/03/27 05:30

〔記者林欣漢、王善嬿、許國楨／綜合報導〕大罷免潮進入二階連署，雙北中山、文山、新店等罷免國民黨立委的志工團體昨齊聚立法院發聲指出，遇到民眾謾罵與肢體暴力的情形，比第一階段提議更為強烈，希望有權的立委能以身作則，譴責不理性的暴力攻擊行為。

號召影視界參與拍攝「Taiwan Action」罷團影片計畫的紀錄片導演楊力州表示，妻子的臉書日前收到許多惡意挑釁留言，不僅公布他們家的地址，還揚言要將他「處理掉」，他報案並公開三聯單，避免跟風效應。

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「真正能阻止這些恐嚇和威脅的其實不是我們，而是被罷免的立委們。」楊力州說，台灣有言論自由，但言論自由不該無限上綱到對人身安全的恐嚇威脅，希望有權有勢的立委們能夠發表反對暴力言論，否則就是默許暴力的發生。

罷團「山除薇害」志工代表指出，進入二階連署以後，每場連署活動都遇到挑釁、謾罵與肢體暴力行為，攻擊強度與一階提議完全不能相比。有志工被民眾咆哮、搶奪手機；被路過民眾出言挑釁、侮辱，甚至將志工撲倒在地。

罷團「文山退葆」志工代表表示，他們的志工有九成為女性，放下工作、家庭，只為守護台灣的自由民主，呼籲立委約束支持者。

罷團「拔羅波」志工代表也指出，所有的志工心中都充滿恐懼，話說到一半，她將口罩、帽子摘下，呼籲民眾站出來簽下連署書，「只有我們自己先勇敢起來，支持的民眾才有辦法勇敢。」

服務處設罷免連署點 嘉市議員遭電話恐嚇

除了雙北罷團譴責暴力，民進黨籍嘉義市議員林煒軒在服務處設置罷免連署點，卻接獲兩通疑似恐嚇電話，恐嚇者揚言要送林「一個大禮」、「要你好看」；林煒軒報案後，警方上週查獲廿八歲張姓男子涉嫌重大，張男否認打電話，警方仍依言詞恐嚇罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

在台中市，第四選區「展翅廢翔」罷免團隊昨上午在市場設攤宣講時，一名男子突然當街叫囂，甚至動手搶奪擴音器、推擠拉扯女志工，市議員林祈烽晚間陪同罷團報案；轄區第六分局表示，調閱監視器後鎖定涉案六十歲吳姓男子，將依強制罪及違反選罷法究辦。

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