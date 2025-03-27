罷傅被查水表》明良臻50萬交保 檢提抗告

花蓮縣政府民政處長明良臻（右）昨在父親及家人陪同下交保。（記者王錦義攝）

2025/03/27 05:30

地院稱被告犯罪嫌疑重大卻無羈押必要 法界質疑矛盾

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁被罷團提議罷免，花蓮縣政府民政處長明良臻疑要求戶政人員登門查對，花蓮地檢署檢察官依違反個資法等罪聲請羈押禁見，花蓮地方法院昨裁定五十萬元交保，禁止與共犯、證人接觸，檢方傍晚已向花蓮高分院提出抗告。

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花蓮地院指出，依檢察官所提證據，足認被告涉犯個資法罪嫌重大，但本案尚無羈押必要，因此做出以上裁定。

檢方表示，明姓被告等七人知悉公職人員選舉罷免法、公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法的規定，罷免提議書的查對，屬於花蓮縣選委會的權責，選委會從未委託戶政人員對提議書的簽章查對真偽；明姓被告邀集戶政主管，請戶政機關於法定職權外，違法進行非戶政機關職權的簽章查對，違反個人資料保護法罪嫌重大。

律師房彥輝說，法院認為依檢察官所提證據，被告犯罪嫌疑重大，卻無羈押必要，似有矛盾，以五十萬元具保，是否足以避免與共犯、證人勾串？檢方抗告可能會以此為重點。

另名法界人士則指出，明良臻是政務官、算公務人員，若違反個資法將加重其刑，此種「查水表」的做法，會不會影響民眾罷免意願？這感覺算是有政治上的操作。就個資法來看，檢調發動搜索動作確實較大，可能也是對縣府的政治動作所做的回應。

明良臻遭法辦，縣議會議長張峻昨也在臉書貼文，「花蓮的天空終於透出一道久違的光，層層陰霾漸漸散去，萬物在陽光下舒展，空氣中帶著微微的清新氣息。花蓮，終於開始改變了！」耐人尋味，但張峻對此沒有回應，不少網友紛紛在下面留言：「期待議長更進一步，帶領大家看見蛻變花蓮」、「改變花蓮要正向前行，不再向『負』倒退走」。

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