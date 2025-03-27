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    一年期義務役週年 993人簽下去轉服志願役

    我國恢復一年期義務役已屆一年，國防部昨說明成效及整備情況指出，去年約有十五％役男轉服志願役，並已訓練出逾千名刺針飛彈、無人機操作手。圖為義務役男在靶場背著紅隼火箭彈。（歐新社檔案照）

    我國恢復一年期義務役已屆一年，國防部昨說明成效及整備情況指出，去年約有十五％役男轉服志願役，並已訓練出逾千名刺針飛彈、無人機操作手。圖為義務役男在靶場背著紅隼火箭彈。（歐新社檔案照）

    2025/03/27 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕我國恢復一年期義務役已屆一年，國防部昨說明成效及整備情況指出，去年約有十五％役男轉服志願役，並已訓練出逾千名刺針飛彈、無人機操作手，今年預估可徵集近萬員，進行八週四階段含新式課程的入伍訓練，並參與國軍各項演訓。

    刺針飛彈、無人機 各逾千人完訓

    國防部資源司人力資源處長成家麒少將昨說明，去年一年期義務役首梯役男已於今年一月中旬陸續退伍，執行成效合計六九五六員，其中九九三人轉服志願役。經記者計算，扣除因病停役者三二二人，轉服志願役比率佔十四．九六％。

    另據軍方統計資料，去年守備部隊新式武器訓練成效，受訓使用國造紅隼反裝甲火箭者合計一四八人，六六火箭一一八八人，另接受「人攜式刺針飛彈」及「無人機」訓練的人數各為一三三六人。

    成家麒指出，今年依內政部預估將徵集約九八三九員義務役男，入伍訓練採用八週四階段課程，於第二階段增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練課程，培養役男具備一專多能的基礎，厚實後備動員專長選充。

    義務役也開始加入部隊各項演訓，成家麒說明，去年計有三○○三員參演，其中主戰部隊八○七員、守備部隊二一九六員，均依聯合作戰計畫部隊任務納入漢光四十號演習實兵演練課目。

    成家麒指出，演訓任務部隊含陸軍步兵營、重防營；海空軍戒護排；憲兵步兵營，分別演練陸軍聯兵旅對抗操演、海空軍戰術總驗收和中樞防衛作戰計畫。其中陸軍演練項目，包含守備步兵營結合機步、裝甲及陸戰旅攻、防演練階段，採實兵、實地對抗演練；海空軍戒護排則有全程隨伴、掩護與戒護機雷（彈）車及通信中繼車組演練；憲兵為結合憲指部中樞防衛作戰計畫演練及實兵演習。

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