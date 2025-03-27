美智庫示警中共鎖台5步驟 國防部：皆已納兵推演練

國防部發言人孫立方少將昨對此表示，面對嚴峻敵情威脅，國防部沒有任何本錢疏忽，一概採取「料敵從寬」原則，精準偵蒐、判斷，並分析敵軍動向，再採取適當應對措施。（資料照）

2025/03/27 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美媒引述智庫專家分析，示警中國恐採五大步驟封鎖台灣，包括發動空襲、海空封鎖、民兵填隙、布雷隔斷、網路隔離等。對此，國防部昨表示，在嚴峻敵情威脅下，國軍將採料敵從寬原則，並對敵軍可能行動進行明確判斷。倘中國採取隔離或封鎖措施，對台灣國防安全的危害顯而易見，更將嚴重衝擊台海周遭的重要國際航道，破壞區域安全穩定與全球經濟繁榮。

若共軍封鎖台海 將毀全球經濟

「華爾街日報」廿四日引述美國國防部與智庫軍事專家分析指出，中國解放軍封鎖台灣的計畫，恐透過五大步驟，包括空襲台灣基礎及軍事設施攻勢、密集派出軍機艦封鎖海空，並透過海警、海上民兵填補空隙，搭配港口布雷、調動貨輪切斷海纜等方式，對台灣實施全面性隔離封鎖。

請繼續往下閱讀...

國防部發言人孫立方少將昨對此表示，面對嚴峻敵情威脅，國防部沒有任何本錢疏忽，一概採取「料敵從寬」原則，精準偵蒐、判斷，並分析敵軍動向，再採取適當應對措施。無論敵軍實施封鎖或隔離，對我國國防安全的危害是顯而易見的。

孫立方並說，台海周邊是非常重要的國際航道，國際上有高比例貿易量須通過此區域，故在此採取任何破壞區域安全及穩定的行為，不僅台灣關切，周邊及世界各國都非常關心此地區發生動亂或不和平的情況，對於全球經濟繁榮皆有嚴重衝擊。

情次室情研中心副主任胡中華上校表示，華府智庫所提出的分析場景，皆已包含在國防部對敵可能行動的想定，也納入各級兵推演練之中。面對共軍多樣變化的襲擾模式，國軍持續利用聯合情監偵的手段，掌握並蒐整相關可能性，也會廣納各方對敵軍預警徵候及可能想定的意見，進行妥適應處，確保台海安全。

另針對美國前國防部官員胡振東前日建議，台灣可能需有兩週以上「持久作戰」的準備。國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將說明，國軍已將防衛作戰階段向前延伸至平時作戰準備及灰帶侵擾應處，再以「削弱戰略」藉由多領域、多層次的層層防禦作為，結合全社會防衛韌性的能量，向後形成戰略持久的作戰縱深，確保我防衛作戰任務達成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法