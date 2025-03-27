日華懇將在台辦日台美戰略對話

賴清德總統在日華懇年會上發表錄影致詞，全程以台語發音，賴期盼未來透過台日密切合作，共同打造「非紅供應鏈」。（駐日特派員林翠儀攝）

2025/03/27 05:30

召開年會 賴總統台語錄影致詞 盼打造「非紅供應鏈」

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）廿六日召開年會，通過包括支持台灣加入國際組織、全力阻止「台灣有事」發生等多項友台基本方針。會長古屋圭司也宣布，今年將召開「日台美議員戰略對話」的首次實體會議。產經新聞報導，時間地點可能選在今年夏天日本參議院選舉前，於台灣舉辦。

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蔡英文訪日？ 古屋：盡最大努力營造良好氣氛

對於日本媒體最近傳出前總統蔡英文去年有意訪日被拒的消息，古屋表示，實際情況是在去年春天曾有過相關協調，主要是配合前首相安倍晉三於七月舉行的三回忌訪日，但最後並未達成協議，因而作罷。

對於今年是否邀請蔡英文訪日，古屋表示，「我非常希望她能來訪」，但在此之前必須先營造良好的氣氛，「我們希望以愉快的氣氛迎接她的到來」，為此日華懇將盡最大努力。

日華懇由跨黨派國會議員組成，雖然成員在去年眾議院大選後出現變化，但目前仍維持二八八人，也是日本國會數一數二的大型跨黨派議員團體，古屋強調，他參與四十多個議員組織，日華懇是最具行動力的團體。

廿六日通過的基本方針，繼續支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（ICPO）和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織，重申「台灣有事」即「日本有事」，也是「日美同盟有事」，因此絕對要力阻台灣有事發生。日華懇也決定成立新的「經濟交流專案小組」（PT），加強日台經濟安保議題合作。

廿六日的年會出席踴躍，賴清德總統、立法院長韓國瑜透過錄影致詞，駐日代表李逸洋也率代表處幹部與會。賴清德的錄影致詞全程以台語發音，他感謝「日華懇」長期支持台灣的國際參與，也積極促進台日相互援助，期盼未來透過台日密切合作，共同打造「非紅供應鏈」，促進區域和平、穩定與繁榮。

李逸洋感謝日華懇近年積極成立諸多與台灣相關的專案小組，尤其是推動日本修改戶籍文件的國籍欄，讓台籍人士可以登錄原國籍為「台灣」。李逸洋全程以日語致詞，古屋會後向媒體表示，李逸洋去年八月才到任，現在可以流暢日語致詞，可見下了一番苦工，這也象徵日台之間的緊密連結。

對於召開「日台美議員戰略對話」，古屋表示，過去兩次因新冠疫情均以視訊方式舉行，今年計畫召開首次實體會議，目前仍在協調召開的時間和地點。古屋還表示，今年將依慣例於雙十節組團訪台參加國慶大典。

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