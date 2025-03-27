美情報報告 中國是美最大軍事與網路威脅

美國國家情報總監加巴德廿五日在參議院聽證會上強調：「中國是美國最具實力的戰略競爭對手。」（法新社）

2025/03/27 05:30

共軍正加大對台軍事行動規模與頻率 並調整戰略遏制美方介入

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家情報首長辦公室廿五日發布「美國情報社群年度威脅評估」報告，指出中國憑藉快速增長的軍事與網路實力，已超越俄羅斯，成為美國全球利益的最大威脅。報告強調，中國正穩步獲得奪取台灣的軍事能力，北京對台脅迫性壓力與對美的大規模網攻，正不斷加劇對美國國家安全的威脅。

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北京已準備在必要時對台動武

報告整合美國頂尖情報機構的評估，概述外國勢力與跨國犯罪組織對美國安全的挑戰。卅頁報告中，近三分之一內容聚焦中國，分析北京在對台軍事、外交與經濟手段上的進展，以及其對台灣國際參與與內部政治的影響。

報告指出，中國人民解放軍正加大在台灣周邊的軍事行動規模與頻率，並在奪取台灣及阻止美國軍事干預方面取得「穩定但不均衡」的進展。解放軍強化快速集結戰力、擴大亞太區域軍事存在，並調整戰略以遏制美方介入。報告警告，北京已準備在必要時動武，以實現統一目標，對台灣安全環境構成重大壓力。

除軍事施壓，北京亦透過外交手段孤立台灣。報告指出，自二○一六年以來，台灣邦交國數量已由廿二國降至十二國，顯示中國利用經濟利益與外交施壓，迫使他國調整對台關係。報告警告，若台灣採取更明確的獨立步驟，北京可能加大經濟脅迫，例如暫停優惠關稅、禁止特定產品出口，以進一步削弱台灣國際經濟空間。

報告直指，中國對美構成「最全面且強大的軍事威脅」，影響力凌駕俄羅斯。同時，相較俄羅斯、伊朗與北韓，中國在展現過激或破壞性行為時更為謹慎。報告另提及，中國領導人習近平的專制作風影響北京的決策能力。

加巴德：中國是美戰略競爭對手

美國國家情報首長加巴德廿五日在參議院聽證會上強調：「中國是美國最具實力的戰略競爭對手。」她指出，中國軍方正加速部署極音速飛彈、匿蹤戰機、先進潛艦，並強化太空與網路作戰能力，核武庫亦持續擴大。加巴德表示，儘管中國希望與美國維持關係，以促進利益並避免衝突，但其軍事發展部分目標是為可能與美國爆發的台海衝突做準備，以取得優勢。

報告警告，北京將擴大「脅迫性及顛覆性惡意影響活動」，削弱美國內部與全球實力；同時，中國政府將試圖反制其視為「美國主導、旨在詆毀北京全球關係，並推翻中國共產黨」的行動。此外，北京亦將尋求降低美中緊張，以「保護核心利益，並爭取時間強化自身地位」。

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