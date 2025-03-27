75學者批言論自由受壓縮》總統府：鼓吹對台戰爭已牴觸紅線

中配劉振亞鼓吹武統，被廢止依親居留許可，已於25日離境。（圖擷取自中國台灣網）

2025/03/27 05:30

〔記者楊綿傑、陳昀／台北報導〕中配亞亞鼓吹武統相關言論，遭廢止居留許可並強制出境，包含台灣左派和統派在內的人士，昨天發表一份名為七十五位學者的「捍衛台灣民主法治與和平安全聲明」，批評總統賴清德上任後以戴紅帽子方式打壓不同意見者，政府裁處違反民主法治，台灣言論自由受壓縮，思想審查機制降臨，呼籲民進黨懸崖勒馬。

總統府發言人郭雅慧回應，台灣是民主社會，自由與民主是國家根基，總統府尊重也捍衛不同主張者的言論自由；惟鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約明確規範的犯罪行為，是對台灣自由民主國家體制的挑戰，也牴觸民主與言論自由的紅線。

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這份號稱七十五位學者聯合發表的聲明，由中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北、學者馮建三等人具名，許多左派和統派人士列名其中，並非全部是學術界人士。

而他們聲援主張武統台灣的亞亞，卻對出版人富察被中共判刑默不作聲，也引發批判。

黃德北表示，賴總統近日宣布十七項國安因應措施包括恢復軍法審判、限制兩岸學術文化交流等，還有移民署取消中配居留許可等，讓許多人對台灣政治緊縮、兩岸關係惡化感到憂慮。

聲明還說，目前美國在東亞的軍力可能已經無法支援台灣，並且與中國對戰代價太大，所以美國多少已經準備放手，甚至要把台灣剔除到第一島鏈之外。只要民進黨政府願意放棄現行抗中保台路線，直接解決當前困擾兩岸和談的障礙，不但能確保台灣的安全，更有助於東亞與世界和平的發展。

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