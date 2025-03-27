為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「亞亞」回到福州 中共便衣護送離開

    中配網紅「亞亞」劉振亞抵達福州出海關後，中共便衣人員一路護駕隨行，有人幫拖行李箱。（圖擷取自抖音）

    中配網紅「亞亞」劉振亞抵達福州出海關後，中共便衣人員一路護駕隨行，有人幫拖行李箱。（圖擷取自抖音）

    2025/03/27 05:30

    〔記者陳鈺馥、劉慶侯／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，移民署廢止其依親居留許可，「亞亞」前晚八時多從松山機場搭機回中國，她深夜十二時多走出海關後，隨即有中共便衣人員一路隨行，直接護送她坐上廂型車離開。不過，有網友比對耳廓照後發現不同，懷疑走出機場女子不是本尊，恐怕已被中共掉包。

    有網友比對 懷疑人被掉包

    劉振亞在台依親居留期間，經常宣傳「祖國」統一，解放軍二○二四年發動聯合利劍軍演期間，她拍武統影片叫囂「東部戰區發布的『越海殺器』組合，你們都看了嗎？這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備著，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。

    不過，「亞亞」日前被移民署廢止居留許可後，又聲稱把她與家人推向萬劫不復的深淵，辯稱從未主張武統，宣稱「大陸的快速發展，讓我更加堅信，兩岸的統一是歷史的必然」。

    廿五日晚間，許多中國民眾在福州直播接機亞亞，有網友大酸歡迎回到「萬丈深淵」，不久直播畫面就遭中共當局封鎖。但深夜十二時多，亞亞走出海關後，有民眾直播數名戴著口罩、穿著同樣款式的黑衣男子、中共便衣人員一路護送亞亞，直接將亞亞送上銀色廂型車載走。

    詭異的是，有網友比對流出的直播影像，發現亞亞在松山機場和福州長樂機場的穿著並不相同，她離開台北時身穿牛仔褲，到了福州變成藍色條紋的運動褲。在台灣的亞亞，耳廓是凹陷的，在中國耳廓卻是凸出的。許多網友懷疑亞亞已被掉包，本尊可能是被中國國安單位帶走，安排「假亞亞」出機場，才不會在機場亂說話。

    中配小微及恩綺 31日前須出境

    此外，中配「小微」及「恩綺」同樣因涉嫌發布影片鼓吹武統侵略言論，移民署已廢止其依親居留許可，要求三月三十一日前出境，若未依限出境，將依法執行強制出境。截至目前為止，移民署尚未收到「小微」及「恩綺」的訴願書。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播