「亞亞」回到福州 中共便衣護送離開

中配網紅「亞亞」劉振亞抵達福州出海關後，中共便衣人員一路護駕隨行，有人幫拖行李箱。（圖擷取自抖音）

2025/03/27 05:30

〔記者陳鈺馥、劉慶侯／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，移民署廢止其依親居留許可，「亞亞」前晚八時多從松山機場搭機回中國，她深夜十二時多走出海關後，隨即有中共便衣人員一路隨行，直接護送她坐上廂型車離開。不過，有網友比對耳廓照後發現不同，懷疑走出機場女子不是本尊，恐怕已被中共掉包。

有網友比對 懷疑人被掉包

劉振亞在台依親居留期間，經常宣傳「祖國」統一，解放軍二○二四年發動聯合利劍軍演期間，她拍武統影片叫囂「東部戰區發布的『越海殺器』組合，你們都看了嗎？這場軍演絕對是迄今為止威懾力最強，最具攻勢的演習，捍衛國家主權時刻準備著，也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。

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不過，「亞亞」日前被移民署廢止居留許可後，又聲稱把她與家人推向萬劫不復的深淵，辯稱從未主張武統，宣稱「大陸的快速發展，讓我更加堅信，兩岸的統一是歷史的必然」。

廿五日晚間，許多中國民眾在福州直播接機亞亞，有網友大酸歡迎回到「萬丈深淵」，不久直播畫面就遭中共當局封鎖。但深夜十二時多，亞亞走出海關後，有民眾直播數名戴著口罩、穿著同樣款式的黑衣男子、中共便衣人員一路護送亞亞，直接將亞亞送上銀色廂型車載走。

詭異的是，有網友比對流出的直播影像，發現亞亞在松山機場和福州長樂機場的穿著並不相同，她離開台北時身穿牛仔褲，到了福州變成藍色條紋的運動褲。在台灣的亞亞，耳廓是凹陷的，在中國耳廓卻是凸出的。許多網友懷疑亞亞已被掉包，本尊可能是被中國國安單位帶走，安排「假亞亞」出機場，才不會在機場亂說話。

中配小微及恩綺 31日前須出境

此外，中配「小微」及「恩綺」同樣因涉嫌發布影片鼓吹武統侵略言論，移民署已廢止其依親居留許可，要求三月三十一日前出境，若未依限出境，將依法執行強制出境。截至目前為止，移民署尚未收到「小微」及「恩綺」的訴願書。

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