國台辦發布「舉報專欄」 陸委會：中共形塑對台長臂管轄假象

陸委會痛批，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象。（資料照）

2025/03/27 05:30

〔記者陳鈺馥、陳政宇／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，移民署廢止其依親居留許可。中國國台辦昨發布「舉報專欄」，揚言「依法追責」充當打手、幫凶的公職人員、側翼網紅、台獨份子。陸委會痛批，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象。民進黨立委反嗆，「台灣人不是被嚇大的」。

陸委會表示，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，這種舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往的「反右運動」，也提醒過香港鼓勵舉報的結果，就是接獲七十五萬條舉報。鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」，最後造成災難，這才是真正的政治打壓。

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陸委會強調，台灣是一個民主法治的國家，近期有一些極少數個案都是因為違反了我方的法令規定，行政機關依法處理，同時當事人也可以依法提出相應的司法救濟，根本不存在所謂的迫害政治異己。

陸委會批評，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。陸委會要再次提醒國人注意中共的非法逮捕與濫權羈押，赴中前應謹慎評估人身安全風險。

民進黨立委邱志偉昨受訪指出，「我們台灣人不是被嚇大的」，堅定捍衛台灣主權、守護這塊土地，不會因為中國發表什麼言論就有所退縮。

民進黨立委王世堅說，國台辦越幫亞亞出氣，台灣人會越生氣，錯了就是錯了；若是台灣人嫁到中國，說要「武統中國、反攻大陸、解救同胞」，中共做何感想？

絕不接受用台灣民主反民主

綠委：台灣人不是被嚇大的

民進黨立委賴瑞隆也認為，由於中共同路人在台灣行為被制止，中共「見笑轉生氣」而強硬回應，但台灣人民不是吃素的，吃裡扒外傷害台灣，用台灣民主來反民主，台灣人民絕不接受。賴說，中共的代理人已滲透台灣國會，國民黨還一心要把台灣推向專制中共，呼籲大家站出來支持二階段罷免藍委連署，把中共的手擋在台灣門外，守護自由民主。

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