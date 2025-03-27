「亞亞」回中國》 國台辦揚言懲獨「依法追責」

中國國台辦昨於官網發布「台獨打手、幫凶迫害」台灣同胞惡例劣行徑舉報專欄。 （圖擷取自國台辦官網）

2025/03/27 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鼓吹武統的中配「亞亞」劉振亞在台居留許可遭廢止，「亞亞」前晚回到中國後，中國國台辦昨日一早發布「舉報專欄」，揚言「依法追責」充當打手、幫凶的台獨份子、公職人員、側翼網紅。

國台辦官網設置「台獨打手、幫凶迫害」台灣同胞惡劣行徑舉報專欄，發言人陳斌華在例行記者會說，近期民進黨當局頻繁羅織罪名，壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、壓制迫害政治異己和島上支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。

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陳斌華嗆聲，某些台獨組織、台獨份子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀、助紂為虐，「我們嚴重關切，必須嚴懲」。國務院台辦政府網站推出「舉報專欄」，就是要對上述惡劣行徑和首惡份子進行追責。

國台辦昨晚表示，截至昨天下午五時已收到三二三封舉報郵件，被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及網紅八炯、陳柏源等人，並指會依法追責。

對於武統中配「小微」、「恩綺」也被廢止居留許可，三月底前須離開台灣。陳斌華說，兩岸婚姻團體是「兩岸一家親」的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人，民進黨當局一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，違背人倫傷天害理。

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