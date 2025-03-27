為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「亞亞」回中國》 國台辦揚言懲獨「依法追責」

    中國國台辦昨於官網發布「台獨打手、幫凶迫害」台灣同胞惡例劣行徑舉報專欄。 （圖擷取自國台辦官網）

    中國國台辦昨於官網發布「台獨打手、幫凶迫害」台灣同胞惡例劣行徑舉報專欄。 （圖擷取自國台辦官網）

    2025/03/27 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕鼓吹武統的中配「亞亞」劉振亞在台居留許可遭廢止，「亞亞」前晚回到中國後，中國國台辦昨日一早發布「舉報專欄」，揚言「依法追責」充當打手、幫凶的台獨份子、公職人員、側翼網紅。

    國台辦官網設置「台獨打手、幫凶迫害」台灣同胞惡劣行徑舉報專欄，發言人陳斌華在例行記者會說，近期民進黨當局頻繁羅織罪名，壓制島內不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、壓制迫害政治異己和島上支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。

    陳斌華嗆聲，某些台獨組織、台獨份子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀、助紂為虐，「我們嚴重關切，必須嚴懲」。國務院台辦政府網站推出「舉報專欄」，就是要對上述惡劣行徑和首惡份子進行追責。

    國台辦昨晚表示，截至昨天下午五時已收到三二三封舉報郵件，被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及網紅八炯、陳柏源等人，並指會依法追責。

    對於武統中配「小微」、「恩綺」也被廢止居留許可，三月底前須離開台灣。陳斌華說，兩岸婚姻團體是「兩岸一家親」的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人，民進黨當局一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，違背人倫傷天害理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播