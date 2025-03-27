富察被判3年 中共恐嚇家屬不得張揚 否則撕票

曾遭中國關押五年的台灣人權工作者李明哲表示，他最擔心的是，富察如果被視為中國人，可能刑滿後也回不了台灣。（取自臉書）

2025/03/27 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」關押逾兩年，中國國台辦昨公布富察判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年。據透露，富察家屬曾遭中共威脅，不得對外張揚，否則要把人撕票、判刑更重。我方官員痛批，中共恐嚇家屬行徑如同黑幫。

知情人士指出，中共曾經威脅富察家屬，家屬為了營救富察，低調不願對外求援、也不讓台灣政府知道太多細節。熟稔兩岸情勢的官員分析，中共是以黑幫式恫嚇，讓家屬噤若寒蟬。所謂公開審判，其實是秘密審判，判幾年外界都查不到，這是極權專制、罔顧人權的國家才做得出來，司法人權蕩然無存。

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官員批評，中共抓富察判刑，藉此威嚇台灣人，恫嚇華語文出版界、藝文界，若出版書籍質疑中國政府，將涉犯分裂國家罪，會像富察一樣遭到逮捕、關押。

曾遭中共綁架的銅鑼灣書店老闆林榮基受訪說，香港晨鐘出版社總裁姚文田當年計畫出版「中國教父習近平」一書，入境中國就被中共抓走，以「走私普通貨物罪」判刑十年。當年姚文田妻子原本要在香港聲援，也被中共私下威脅恐嚇不得張揚，這是中共慣用手法。

林榮基指出，社運人士楊智淵被判九年，與富察同樣被拿來當宣傳案例，中國共產黨非常糟糕。最令人擔心的是，富察出獄後恐怕無法離開中國，因為富察是在中國出生的中國人。

林榮基：富察出獄恐無法離開中國

曾遭中國關押五年的人權工作者李明哲受訪表示，中國公開判決書，只會證明富察在台是合法出版書籍，公開罪證只會證明中國在打壓言論自由，中國不願讓外界知道富察到底做了什麼被判刑，這樣才能對內宣傳是分裂國家。

李明哲說，他最擔心的是，富察被中國政府當成中國人還是台灣人，如果是台灣人，出獄就能回到台灣；不過，因為富察有中國戶籍，有父母及親屬在中國，如果被視為中國人，可能刑滿後也回不了台灣。

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