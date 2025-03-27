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    自由日日shoot》中國控煽動分裂國家罪判3年 綠：富察被消失 國民黨當沒看到

    八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共依「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑三年。圖為2019年富察獲頒年度出版風雲人物。（中央社資料照）

    八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共依「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑三年。圖為2019年富察獲頒年度出版風雲人物。（中央社資料照）

    2025/03/27 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押兩年、秘密審判，被控犯下「煽動分裂國家罪」；中國國台辦昨首度公布刑期，指法院判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年。陸委會痛批，此案未經正當法律程序審判，清楚顯示中共專制統治本質；民進黨立委林楚茵質疑，富察在中國「被消失」，遭到不公開審判，國民黨完全當作沒看到，背棄兩蔣的反共路線，國人已看清國民黨真面目。

    批國民黨聲援武統亞亞 背棄反共

    聲援富察連署工作小組發聲明，強烈譴責中共當局非法拘禁、處罰富察。富察在台合法編輯出版，中共有什麼權力審判他？要求立即無條件釋放富察，讓他早日回台與家人團聚。

    國台辦發言人陳斌華稱，上海市第一中級人民法院於今年二月十七日一審「公開宣判」李延賀案，依法依規、公開公正。宣判後當事人表示「伏法認罪」，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。至於刑期，當事人和家屬是非常清楚，因為已告訴本人和親屬。

    陳斌華批說，他本來不願公開具體細節，但「民進黨當局」一再炒作司法個案，就是想誣衊抹黑中國的司法體制，完全是別有用心。

    陳斌華指出，上海市中級人民法院一審「公開宣判」，以「煽動分裂國家罪」判處李延賀有期徒刑三年、剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。在刑罰執行期間，有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。

    中共稱公開宣判 當事人伏法認罪

    陸委會：宣傳樣板 製造寒蟬效應

    陸委會嚴正駁斥，本案發生迄今已兩年，期間中共均未對外或對家屬說明李延賀所涉犯之事實、相關證據及司法程序進度，並未充分給予當事人及家屬應有的權益保障。所謂「公開審判」的案件，是今年三月十七日才經國台辦對外證實，外界也是國台辦勉強吐露後，才能知道李延賀的刑度。

    陸委會批評，此案早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應。本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴中一定要有風險意識。

    林楚茵批說，台灣民眾最深層隱憂是「國民黨的赤化」，在國家認同意識上不反共了，這也是藍營支持者跳出來罷免連署的原因。

    林楚茵表示，中配亞亞的言論是順著中國武統立場，國民黨卻認為這種武統發言要保障，包括國民黨立委王鴻薇在內藍營人士還出來聲援。反而富察在中國「被消失」、遭到不公開審判，國民黨完全當作沒看到，不僅背棄兩蔣的反共路線，整天跟著中國唱和，國人已看清國民黨真面目。

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