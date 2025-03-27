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    首頁　>　政治

    總統府3憲兵 被收買賣情報 共諜4軍人 判5年10月~7年

    責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，賣情報給中共，台北地院昨判處5年10月至7年不等徒刑。（資料照）

    責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，賣情報給中共，台北地院昨判處5年10月至7年不等徒刑。（資料照）

    2025/03/27 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，因貪圖錢財而被中共情工人員吸收，從二○二二年四月起，以手機翻拍任職單位的秘密文書轉傳給中共人員，四人共獲取不法報酬一八四萬元；台北地院昨依違背職務收受賄賂、違反國家安全法等罪，將四人各判處五年十月至七年不等徒刑。

    秘密文書轉傳中共 獲184萬報酬

    3人事發前退伍 1人收押停役

    北院判賴重宇七年、黎育璽六年八月、陳文豪六年五月，皆褫奪公權六年；林裕凱判五年十月、褫奪公權五年。追徵沒收犯罪所得部份，黎男六十六萬餘元、賴四十六萬元、陳四十五萬元、林廿六萬多元。可上訴。

    賴、黎、陳三男於東窗事發前皆已退伍，林男去年八月被收押後停役。四人皆於偵查期間認罪，收押迄今。

    判決指出，賴、陳於二○二一年底結識被中共情工人員吸收的台籍黃姓男子（通緝中），黃男以金錢報酬引誘二人提供軍中秘密，隔年陳以手機翻拍任職單位非屬機密、但仍為公務上應秘密的文書，轉傳給賴男，賴男連同自己翻攝的公務文件，轉傳給黃男或中方人員。

    陳男另曾探詢數名電指部同袍賣資料賺外快的意願，但幸被拒絕，賴男調離原職時，引介同單位的黎男接手，黎退伍前又引介林男接棒，三人接力持續竊密外洩給中共，四人因資料機敏程度各獲不同報酬，法官考量偵查時均認罪並繳交犯罪所得，因此予以減刑，各量處五年十月至七年徒刑。

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