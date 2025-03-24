休士頓之外… 台灣、德州將增加直航點

立法院副院長江啟臣。（圖由江啟臣國會辦公室提供）

2025/03/24 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕「世界台灣商會聯合總會」（世總）第卅一屆第二次理監事聯席會議美國時間廿二日在休士頓威斯汀開幕，立法院副院長、中華民國立法院世界台商之友會會長江啟臣致詞時透露，除了休士頓，未來德州與台灣可能即將增加一個直飛航點，對這些正面發展樂觀其成。德州聯邦眾議員葛林等人也在會中表達一貫挺台立場，民進黨立委林楚茵直呼，在野不需「疑美」。

美國在台協會執行理事藍鶯、德州州務卿納爾森、駐美代表俞大㵢、僑委會委員長徐佳青、民進黨立委羅美玲、林楚茵及民眾黨立委林憶君等人一同出席世總開幕典禮。

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林楚茵表示，葛林在眾議院五度呼籲美國政府支持台灣參與國際貨幣基金（IMF），並在活動中特別過來說「我是Green」，一樣屬於Green，超級挺台。

林楚茵表示，她強力要求外交部長林佳龍將「台灣加入IMF」納入政府施政目標，尤其台灣經濟當強，但要在國際上站穩腳步，需要更多盟友作為後盾。她強調，台美關係有法律保障堅若磐石，在野不需「疑美」。

江啟臣指出，「美國德州駐台辦事處」去年正式成立，德州政府並與我國簽署「台灣─德州經濟發展意向聲明」，成為繼英國、法國之後，第三個與德州政府洽簽經濟發展意向聲明的重要貿易夥伴。

江啟臣表示，有台商的地方就有台灣的身影，美國新政府的政策走向及全球地緣政治變化劇烈，但他深具信心，台商絕對有能力克服困難。

休士頓也宣布，將三月廿二日訂為「世界台灣商會聯合總會日」。

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