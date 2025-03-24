漢光演習 想定二○二七年「戴維森窗口」》因應中國威脅 專家：風險控管的因應措施

美日澳提及「2027戴維森窗口」時序

2025/03/24 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部報告近日揭露，今年七月即將實兵演練的漢光四十一號演習，以中國灰色地帶襲擾與「二○二七年共軍可能犯台」為想定，恰與美國前印太司令戴維森等人示警時程表相符，引起廣泛討論。戰略專家蘇紫雲分析，戰略上以時間軸為參考是常態，台灣最近實施的「立即備戰操演」，正是秉持風險控管原則的因應措施。

時間軸為參考是常態

二○二七時間點被稱作「戴維森窗口」，源於戴維森二○二一年於美國參院軍委會答詢時，示警解放軍可能在未來六年內具備武力犯台能力。美國前中情局長伯恩斯也在二○二三年初證實，中國國家主席習近平已要求解放軍在二○二七年前「做好侵略準備」，但暫時沒有跡象顯示已決定會在該時間點動武；前印太司令阿基里諾去年也重申，此為習所設定時間表，美軍須及早應對。

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此外，日本安全戰略學者川上高司、澳洲內政部秘書長裴佐洛等人皆相繼示警本國政府應加速備戰因應；美軍戰略司令、空軍上將柯頓本月十八日也再次於防務會議上示警，中國加速擴張軍武，明確計畫在二○二七前具備犯台能力，美國應加速關鍵軍武生產應對；戴維森廿日則重申，二○二七非指明確攻台時間點，而代表中國將持續企圖削弱、取代美國的印太影響力。

對此，國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪說明，不同智庫也有提出二○三五、二○四九等時間點，而二○二七做為窗口的起始點，綜合了軍事上所謂解放軍「建軍百年」及習近平「軍改十年」，以及政治上習可能尋求四連任、可能軍事冒險的情況，加上中國從陸權走向海權的大戰略情蒐，形成風險最高的「完美風暴」，漢光演習以此為假想是可以理解的。

對於國軍甫落幕的「立即備戰操演」，蘇強調，其本質即預防中國「由演轉戰」，避免戰爭的風險管理，也藉由操演警告中國，台灣已經有所準備，同時藉由部隊迅速備戰進入戰術位置，降低中國突襲的誘因和可能效果；更重要的是，為台灣部隊帶來「立即備戰」的新訓練。

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