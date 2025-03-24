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    谷立言：台灣安全與美國有利害關係

    AIT處長谷立言昨表示，美國與台灣的成功及安全問題存有利害關係，台海維持現狀對美國與世界皆至關重要。（記者方賓照攝）

    AIT處長谷立言昨表示，美國與台灣的成功及安全問題存有利害關係，台海維持現狀對美國與世界皆至關重要。（記者方賓照攝）

    2025/03/24 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國不斷透過軍演、灰色地帶襲擾等手段威脅台海穩定。美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日表示，美國與台灣的成功及安全問題存有利害關係，台海維持現狀對美國與世界皆至關重要，川普政府已表明其對維護和平的承諾，台灣所面臨的挑戰不只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰。

    林佳龍：續與盟友追求共同利益

    史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）台灣項目昨日舉辦首屆會議「TAIWAN FORWARD：國際變局下的現代化之路」，邀請外交部長林佳龍與谷立言致詞。

    林佳龍表示，台灣持續與外交盟友與夥伴追求共同利益與繁榮，展現台灣是印太地區穩定繁榮的關鍵力量，並強調台灣身為全球民主自由典範的價值。

    谷立言表示，美國與印太盟友站在一起，正在採取行動應對威脅、提升經濟韌性、促進共同利益，正如林佳龍所說，這樣的合作比過往更加重要，使美國、台灣與地區盟友更加安全、強大、繁榮。

    谷立言指出，台灣在過去十年間，對中投資從八十％，減少至去年僅有八％（經查，應為七．五二％），歐洲、日本、澳洲等民主國家皆認可台灣是普世價值的燈塔，並著手支持台灣的韌性及國際參與。

    谷立言直言，台灣仍須面對技術整合、提升社會福利政策等挑戰，台灣在晶片等AI硬體領域發展超前世界，但軟體發展較為落後，這是出於對中文大型語言模型恐被中共滲透的合理擔憂。

    谷立言指出，隨著台積電宣布增加對美投資，他們期待台灣的製造業能幫助美國「再工業化」，在機器人、無人機等關鍵領域，取代由中國控制的供應鏈。

    對於美台關係，谷立言表示，面對使用武力、經濟、外交手段對付台灣的中國，台灣的安全問題始終存在；美國與台灣的成功及安全問題存在利害關係，台海維持現狀對美國與世界皆至關重要，川普政府已表明其對維護和平的承諾。

    最後，谷立言強調，正如美國國務卿魯比歐所說，美國不會摒棄對台長期立場，反對任何強迫、脅迫改變台灣地位，台灣所面臨的挑戰不止是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰，強而有韌性的台灣與和平穩定的印太地區，正是現代化的基石。

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