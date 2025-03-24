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    首頁　>　政治

    徐巧芯借722次場地 簡舒培批蔣護航無極限

    民進黨議員簡舒培痛批蔣萬安護航藍委沒有極限。（台北市議員簡舒培提供）

    民進黨議員簡舒培痛批蔣萬安護航藍委沒有極限。（台北市議員簡舒培提供）

    2025/03/24 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府要求罷免立委的公民團體擺攤連署須申請集會遊行，一場押金三萬元，而國民黨立委徐巧芯借了七二二場次的區民活動中心，繳五萬九千元押金就可以不斷沿用。民進黨議員簡舒培痛批，若以相同場次論，罷團光保證金就要二一○○萬元，是徐的八十餘倍，痛批台北市長蔣萬安護航藍委沒有極限，徐「取巧心態像極了詐騙集團」。北市府發言人李政軒說，各局處已多次說明，同樣的場地都是用同樣的標準。

    罷團相同場次 保證金要二一○○萬

    蔣萬安近日為黨籍立委展開反罷免，包括在南港大型購物中心開幕力讚李彥秀，利用市政行程與面臨罷免危機的五名藍委合體，細數藍委政績。蔣昨再出席南港區黨員慶生活動力挺李彥秀，被媒體追問罷團受到不公平對待一事，只說「謝謝、謝謝」。

    徐巧芯反擊簡舒培造謠，並說借用的場地除了自己辦活動，也要讓之後議員宣講有地方可去，且已繳完保證金、場地費。簡反擊徐不僅被抓包在借用時段沒辦活動，現在還自承不全是自己要辦活動，把自家議員講成不會借場地宣講的笨蛋。

    簡舒培指出，罷團要借公園擺攤連署，被市府以「同月份同場地已有相同性質活動」打回票，市府更要求擺攤連署要申請集會遊行，每次須繳納三萬元保證金。相較之下，徐巧芯透過同一名助理借用松山、信義區民活動中心三至六月的黃金時段，共七二二場次，保證金共五萬九千元，場地費共十九萬四六五四元。若以相同場次論，罷團光保證金就要二一○○萬元，是徐巧芯保證金加場地費總和廿五萬三六五四元的八十餘倍。

    簡舒培表示，無論是借用區民活動中心或是借路權擺攤，都是地方政府的行政裁量權；「一筆押金可不斷沿用」vs.「每次申請集遊都要繳三萬元」，徐巧芯就是看準制度漏洞，以極少成本借用大量區活場地，即使把場地放著不用，市府又能奈她何？

    簡舒培批評，徐巧芯跟國民黨在立法院阻擋國安修法、大開國安漏洞，面對公民怒火卻狂鑽制度漏洞，被揭穿後還不知羞恥，沾沾自喜，「取巧心態像極了詐騙集團」。

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