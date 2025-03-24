新聞分析》反罷特效藥有毒

本屆立院三讀議案「延遲」送公布事例

2025/03/24 05:30

記者陳政宇／特稿

罷免潮勢如破竹，在野黨上週突放行「反年改」與「救國團解套」兩帖特效藥，能否成功反制罷免？細究其成分及製程，雖可能討好目標族群，卻違反財政紀律、製造世代對立、對合法業者不公，操弄送案程序更續寫國會惡例。顯見，這不僅是飲鴆止渴，更是一帖具有嚴重副作用的政治毒藥。

「警察人員人事條例修正案」未徵詢政院意見、亦未指明財源，違反「憲法」及「預算法」相關規範，內容除衝擊退撫基金的永續運作，與世代正義背道而馳，未來恐再掀覆議及釋憲大戰。「發展觀光條例修正案」則為救國團、教師會館及國軍英雄館等特定團體量身修法、大開後門，對於合法轉型的旅館業者亦不公平。

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藍白立委今年一月在民怨沸騰下，強行硬闖這兩項法案，卻在三讀通過後銷聲匿跡，以復議方式卡案逾兩個月，上週悄然回歸院會，藍白再度攜手撤回復議，準備送出立院，而泛藍同溫層社群亦廣傳相關「喜訊」。

回顧本屆送案程序亂象，去年底三讀的「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」修正案，因國民黨籍召委一紙公文，分別在立院延宕卅五天和六十一天才咨請總統公布並函送行政院，反觀同日通過的「憲法訴訟法」僅四天就送出，政治操作斧鑿斑斑；今年度總預算案也因藍白刪凍數據紊亂，審查總報告難產，三讀後拖延廿九天才出爐。

公民團體遍地發起國民黨立委罷免案，第二階段連署近日屢傳捷報；藍營雖焦慮，病識感卻不足，把所謂「民生」當成一系列反罷免的仙丹，實際卻是吃相難看的錢坑、肉桶法案。更可疑的是，若這些法案真是關乎民生的良方，本次為何延宕逾兩個半月？是自知理虧，心虛拖延？還是早已預見罷免風暴，蓄意當成綁樁工具？

無論賣的是什麼藥，終將被看破手腳。凡是有害國家財政、破壞憲政結構、激化社會對立，都是意圖讓人成癮的毒品。所幸，罷免權賦予國人「反毒」利器，也是診治國會病灶的機會。

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