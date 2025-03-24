大罷免第二階段難度高》民進黨明攻暗助 週週出招

民進黨「人民是頭家」政策宣講昨到台南，行政院長卓榮泰等輪番上台，吸引爆滿人潮。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/24 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免進入第二階段，民進黨人士指出，二階連署難度極高，民進黨助攻的節奏已經確立，每週三中常（執）會前後宣布最新攻勢將成常態，後續可預期中央黨部明攻暗助、週週出招，包含追加宣講場次、擬定黨公職責任額等更積極的作為。

黨內人士指出，民進黨對罷免的立場是「不能阻止」也「不能主導」，先前藍營一直喊話要兼任黨主席的總統賴清德出面阻止大罷免、綠營也一直期待民進黨主導大罷免，但這是公民團體的活動，民進黨的角度就是尊重與協助，惟第二階段連署困難度極高，公民團體有需求，民進黨自然大軍出動、全力相挺。

請繼續往下閱讀...

黨內人士表示，民進黨中央黨部近幾次的行動都是「師出有名」、為了「大義」，第一波「下鄉宣講」針對的是攸關民生的中央政府總預算被大砍、覆議案未過；第二波「全國罷免連署站」是因為藍白惡搞，罔顧民意，公民團體被藍營執政縣市不當對待，民進黨才必須挺身而出。

不影響民團自主 滾動調整方向

他強調，民進黨秘書長林右昌代表的就是黨主席賴清德的意志，林再三強調「只要公民團體有需要就全力協助」，很多公民團體至今仍希望與政黨保持距離，民進黨也採尊重的立場，滾動調整協助的方向與程度，致力在不影響公民團體自主性、主體性的情況下，展現身為台灣民主第一品牌應盡的義務。

另一名黨政人士透露，民進黨助攻大罷免的節奏已經確立，每週三中常（執）會前後宣布最新攻勢將成常態，與黨內充分溝通後由賴清德下達軍令，林右昌對外揭曉；公民團體在宣講現場收連署書也有不錯成績，先前台中、桃園都單日破千份，後續可預期中央黨部追加宣講場次、擬定黨公職責任額等更積極的協助。

黨政人士分析，目前國民黨處理罷免的節奏紊亂、多頭馬車，與黨主席選舉高度重疊，比如國民黨中央舉辦「還錢於民」政策說明會、藍白又在台中聯手發起「惡罷退散平安法會」，然而，民進黨祭出的攻勢已是整合各縣市黨部後的共識，節奏、步調都很一致，國民黨只能在後頭跟著跑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法