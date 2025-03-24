自由日日Shoot》警察、觀光條例 國民黨操弄法案公布時程 綠轟法案當肉票救罷免

民進黨團幹事長吳思瑤批評國民黨將三讀法案當人質肉票，為搶救罷免危機，玩弄議事規則、操弄法案公布時程，非常惡劣。（資料照）

2025/03/24 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕立法院一月七日三讀通過「警察人員人事條例修正案」及「發展觀光條例修正案」，國民黨團先提復議「卡案」兩個半月，接著上週提案撤回對前述兩案復議案，後續待立院送出、咨請總統公布。民進黨團批評，國民黨將三讀法案當人質肉票，為搶救罷免危機，讓年改走回頭路，玩弄議事規則、操弄法案公布時程，非常惡劣。

「警察人員人事條例修正案」明定，警消海巡等退休所得替代率最高八十％。「發展觀光條例條文修正案」則將救國團青年活動中心、國軍英雄館等特定對象住宿場所旅館業登記期限展延五年。

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三讀後復議卡案 逾兩個半月才撤

在上述兩案三讀後，國民黨團提出復議「卡案」，事隔兩個半月，國民黨團才於廿一日院會提出增列報告事項，分別撤回針對前述兩案的復議案。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，國民黨將三讀法案當人質肉票，先前已延宕送出「財劃法」和「選罷法」，這是立院從未有過的惡例；讓救國團等團體解套的「發展觀光條例」及反年改的「警察人員人事條例」則是另種方式，國民黨團因擔心社會輿論反彈，當初遂自提復議凍住。

批國民黨玩弄議事規則 非常惡劣

吳思瑤說，一旦這兩項復議案撤案，立院須咨請總統公布並函送政院，國民黨為搶救罷免危機，緩解年改族群壓力、籠絡救國團，為政治需求而玩弄議事規則，才趕著讓法案上路。

國民黨團人士則指出，民進黨口口聲聲支持警消，卻無時無刻不剝削欺負。對於民進黨團質疑，為何要玩弄議事規則、操弄法案公布時程？國民黨團並未回應。

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