替代役召集 刪除全年60天限制

為因應非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部與國防部近日修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，必要時，得視需要酌增年限、次數、日數，另刪除全年受勤務召集總日數六十天的限制。圖為桃園市政府「替代役備役役男演訓召集」。（資料照）

2025/03/23 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕首次「全社會防衛韌性實地演練」將於廿七日於台南舉行，近千名民力投入，包括一二○名替代役。為因應非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部與國防部近日修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，必要時，得視需要酌增年限、次數、日數，另刪除全年受勤務召集總日數六十天的限制。

視需要酌增年限、次數、日數

行政院二○二二年十二月通過「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役人力納入民防系統，並於平時訓練或演習時實施「演訓召集」，於非常事變或戰時實施「勤務召集」。

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官員表示，今年核定招募的替代役共一萬三六五○人，下月將開放役男申請服一般替代役。至於替代役總備役人數達廿七萬七千餘人，去年召訓五萬○五二人，今年原預計召訓七萬二千人，但因預算遭立法院刪減，下修為五萬人。而廿七日的演練，包括現役與備役替代役都會參與。

內政部與國防部近日公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，過去演訓召集以八年內的替代役備役役男為對象、每年以一次為限、每次一日以內，修正後新增，「必要時」，由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數。

此外，為因應非常事變或戰時動員人力急迫性，需用機關與地方政府申請勤務召集期限，由原來的召集日二十天前縮短為十日前，並考量部分縣市備役役男較少，放寬地方政府召集總人數上限，從十分之一修正為二分之一，同時刪除當次召集不逾五日之限制。

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