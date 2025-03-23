國安專庭遇困境》立委：法條設計多元化 讓法官好用

民進黨立委沈伯洋表示，要讓法官有誘因待在國安專庭，以後就是專責在做這件事，未來進修也是往這方面。（資料照）

2025/03/23 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對司法院「國安軍事專業法庭」在制度面、法治面等困境，立法院外交及國防委員會民進黨召委沈伯洋認為，有三面向可以強化，包括要有多元的法條可以用，層級化不同身分、不同行為態樣的處罰，再來要有專業的法庭、而非流動性的「專股」，最後這個法庭必須公正、法官應具有獨立性，才可取得人民信任。

沈伯洋：專業法庭 非流動性「專股」

「它那個叫『專股』，其實不是專業法庭。」沈伯洋解釋，專股的意思，比如說他今天被調來審國安案件，過一陣子可能調去審金融案件，它是流動的，不會永遠在那，流動就失去國安法庭的意義，因為必須要有一群對國安很熟悉的法官，並且最主要就是在處理國安案件，這樣才會有意義。

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沈認為，要讓法官有誘因待在國安專庭，以後就是專責在做這件事，未來進修也是往這方面。另外，專業也是問題，必須進修，不能只是上課而已；在組成比例上，最好也兼具普通法院法官及軍事法官，有了解軍事、也有了解國安的人，一起判才有意義。

刑度部分，沈伯洋認為，「有些太輕、有些太重」，比如刑法外患罪只有一條，又訂得超重，法官會認為很難用，因此去年他已提出修法，將外患罪區分為四種類型、五種身分，刑度各不相同，就是要讓法官好用。

沈伯洋說，除了法條設計，要有專業法庭，第三就是法庭一定要公正，畢竟法院是保護人權的地方，公正設計很重要，比如說是否審檢分立；法官獨立性夠不夠、會否受上司影響；法官是否有評鑑制度等。

王定宇：洩密、貪污何者為重 須修法

民進黨立委王定宇則指出，法官專業性不足，這是司法院要加油的地方。國安法庭，必須提升國家安全觀念，這部分的重視也要提升；還有對法條的專業度，既然叫做專責法庭，當然就是著重在法官的專業。

王表示，其次在法條設計上，比如說洩密者有收受賄賂，那量刑會以較重的貪污罪進行處理，這也凸顯洩密的量刑比例相較貪污罪還要輕。但洩密涉及國安，和貪污相比何者為重？應該建立一套規範，這必須修法。

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