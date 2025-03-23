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    首頁　>　政治

    國安專庭遇困境》學者：專家或軍法官參審 強化專業

    部分學者認為，國安案件應維持在普通法院審理，由「專家或軍法官參審」，為讓案件在審判中維持獨立和專業，也需要對內適度公開判決書，讓審判者在評議時有更多前案參考。圖為司法大廈外觀。（資料照）

    部分學者認為，國安案件應維持在普通法院審理，由「專家或軍法官參審」，為讓案件在審判中維持獨立和專業，也需要對內適度公開判決書，讓審判者在評議時有更多前案參考。圖為司法大廈外觀。（資料照）

    2025/03/23 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕國安案件神秘又複雜，法律學者不一定了解其專業，但國安人員也未必具備完整法學知識，如何確保審判具專業性、獨立性，且落實審檢分立？部分法界、學者提出，國安案件還是應維持在普通法院審理，由「專家或軍法官參審」；另為讓案件在審判中維持獨立和專業，也需要對內適度公開判決書，讓審判者在評議時有更多前案參考。

    林鈺雄：可培訓軍法官法治歷練

    台北地院國安專庭法官許凱傑表示，現階段面臨專業性、獨立性和人權的問題，需要由專家或友軍參審，在隱蔽情報又需經司法嚴格檢視、審判的狀態下，讓大家在同一個平台對話，若未來施行參審，專家能在審理過程中，協助審判者了解國軍文化素養，再加上法官的獨立判斷和人權思維，會有不一樣的火花，尤其在不公開的評議階段，能帶來更多幫助。

    台大法律系教授林鈺雄也認為，應引進「軍法官參審制」，由職業法官與參審軍法官共組合議庭，平時審理國安或軍事相關案件，一來彌補職業法官軍事專業的不足，二來培訓軍法官的法治歷練與審理能力，第三，是為將來「平時轉戰時」的潛在危機準備。

    許凱傑說，許多類型案件都有例稿、前案，但國安案件沒有，因此需要「對內透明」，對國安、偵查、審判人員適度公開國安案件的判決書，若有疑慮可將機敏資料以代號遮掩，讓法官有前例參考，也可供各單位檢驗尋求優化。

    許凱傑強調，若不夠透明，會導致法官不了解國安特性，很可能比照一般案件做出認定，讓危害國家的被告未得到應有的懲罰。

    此外，許凱傑指出，情報機構也需要建立審認標準，且和偵查單位保有密切橫向聯繫，在證據蒐集、量刑等方面，協助檢方鞏固事證；另一方面，內部交流極其重要，多召開內部會議或研討會，集合情報、偵查及審判單位，針對通案的手法和國安現狀等進行探討，走向「情治協力」。

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