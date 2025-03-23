游智彬自曝全家28中國人 靠外公來台定居

新黨副秘書長游智彬兩年前自曝，全家廿八口隨外公從中國福建移居台灣，被質疑「洗人口」。（資料照）

2025/03/23 05:30

立委質疑「洗人口」 須慎防中共滲透

〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕新黨副秘書長游智彬廿一日於立院議場二樓直播羞辱女立委，引發抗議。游兩年前曾自曝，全家廿八口隨外公從中國福建移居台灣，也受到質疑。民進黨立委昨指出，游智彬長期附和中共統促工作，還藉台灣民主破壞民主；而中共意圖以新型態的「洗人口」滲透，加上藍白立委放寬法規，這皆是台灣現階段必須慎防的事。

游日前立院直播 引發抗議

游智彬二○二三年接受中媒訪問時說，他出生於福建省漳浦縣，一九九五年隨家人移居台灣。其外公游亞慶來自台灣桃園龍潭地主家庭，國共內戰期間被國民黨徵召赴中作戰，之後滯留中國，並於福建定居娶妻生子，曾任漳浦鹽場工區書記等職；一九八七年台灣開放赴中探親、一九八九年批准台籍老兵返台定居後，外公在數年間陸續將全家廿八人遷回台灣。

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對此，民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，這當然涉及「洗人口」，但台灣是一個多元包容的社會，不必戴著有色眼鏡，對特殊時空背景發生的事件貼上同樣標籤，也希望這些舉家遷台的人，能夠認同台灣這塊土地。

但吳強調，現在台灣必須要慎防新型態的「洗人口」，尤其是中共併吞、滲透台灣的政治目的，搭配國民黨與民眾黨立委在國會放寬法規，以大舉派人顛覆台灣社會；而游智彬長期唱和中共、進行統促工作，在台灣這塊土地生養卻意圖顛覆國家和民主，這也促使大家檢視法規如何從嚴，包括藍白所推動的中配年限等修法。

立委批游 用民主破壞民主

民進黨立委沈伯洋指出，當時的法規可能是這樣，很多人來台落地生根、認同民主價值；但游的問題並非出身背景，而是他的行為，根本沒有認同台灣民主，甚至利用民主破壞民主。

沈伯洋說，游智彬參選桃園市議員時，網路就能查到他在中國有一堆投資，卻未向中選會申報，這也是現行法規應該明確要求揭露；游智彬到立法院侮辱立委，破壞民主、不遵守民主界線，這是最大問題。

外界關切如何防範中國人士或是配偶取得台灣身分後，透過管道讓中國親友一起來台洗人口？陸委會回應，依兩岸人民關係條例授權，每年核准定居數額七十歲以上或十二歲以下者各為六十人，總計一二○人。

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