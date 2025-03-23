《台中》國民黨惡罷退散開講 罷藍委民進黨助連署

台中市中五「斷健行動」罷團設立的「豪成宮」連署站請來主神喵星人「斷健君」號召罷免，模樣萌翻。（罷團提供）

2025/03/23 05:30

〔記者黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市黨部昨天舉辦「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，支持者怒喊「出來投不同意」，反對罷免廖偉翔，對此口號是否代表藍營擔心廖偉翔將進入三階？廖偉翔認為，他應該不會到三階，這個口號是泛指所有藍委，都不應該被罷免。

另方面，罷免藍委團體也在南屯運動中心等處連署罷免，上百名連署要罷免廖偉翔，各民代服務處也都有民眾前往連署，中四選區「展翅廢翔」志工Arch說，台灣跟中共最大差別，就是可以投票罷免不適任立委，志工「米漢堡」期待廖偉翔回應為何刪減預算影響人民生活。

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藍白聯手發起「惡罷退散平安法會」，昨天下午宣布開出第一槍，藍委羅智強、謝龍介、惡罷退散志工隊總團長蔡壁如及前立委鄭麗文輪流宣講，藍營支持者群情激憤，怒喊，「台灣人怎麼辦，出來投不同意」、「出來投不同意，就是罷免賴清德」，拜託選民出門投票、反對罷免廖偉翔。

廖偉翔表示，自己可能不進入三階投票階段，多數民眾誤以為要不出來投票，但不管支持誰，大家都要出來投票，才不會讓一個立委就這樣被罷掉了。

另方面，台中市罷免國民黨立委二階連署熱烈展開，「展翅廢翔」及中五「斷健行動」罷團昨天採小蜜蜂流動式連署，並透過綠營民代協助衝連署數，「斷健行動」設立「豪成宮」連署站，請來主神喵星人「斷健君」號召罷免，模樣萌翻。

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