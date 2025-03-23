藍委提案 「還錢於民」常態化

國民黨團不只要政府今年普發現金一萬元，還要修法將「還錢於民」常態化，並強調要在本會期通過。。（資料照）

2025/03/23 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會明將審查「預算法增訂第八十一條之一條文草案」，國民黨團不只要政府今年普發現金一萬元，還要修法將「還錢於民」常態化，並強調要在本會期通過。修法若通過，未來只要政府稅收實徵超過原預算編列數的百分之廿或大於三千億元，就要普發現金。

超徵20％或逾三千億 就普發現金

國民黨團將「還錢於民」相關修法列為本會期優先法案，除了日前提出的「稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案」付委審查外，明天財政委員會召委、立委賴士葆也排審「預算法增訂第八十一條之一條文草案」，審查賴士葆、王鴻薇、林德福三名黨籍立委提案版本。

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賴士葆指出，他提出的增訂條文明定，「法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數百分之一百二十時，除依第七十三條規定辦理外，應辦理普發現金。」簡言之，就是超收稅款超過原訂的百分之廿，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府來訂定。

賴表示，目前全國賦稅稅課收入全年實徵淨額高於當年度預算編列數已成常態，稅收超徵反映出當年度國家經濟表現，代表實際稅課收入高於政府預算編列金額，當有大幅成長達到原預算編列數百分之一百二十時應還稅於民，為免執政者過度政治操作與不當運用，因此提案修法。

王鴻薇版本則為「法定賦稅收入實徵數大於預算數三千億元時，除依第七十三條規定辦理外，應優先辦理普發現金，還稅於民」，與賴士葆版門檻不同。王鴻薇說，屆時會整合出一個版本。

林德福的修法則與上述兩人不同，而是規範賦稅收入實徵數大於預算數時，除依第七十三條規定辦理外，應優先辦理「減少特別預算與中央政府總預算債務之舉借」、「擴大照顧經濟或社會弱勢者」與「挹注勞工保險基金、公務人員退休撫卹基金、國民年金保險基金、全民健康保險基金」，並由行政院提出追加、追減預算調整。

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